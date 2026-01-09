Clima Festival de Jesús María 2026 viernes 9 de enero: cómo va a estar el tiempo hoy y qué pasa si llueve

Festival de Jesús María 2026: cómo va a estar el clima hoy y qué pasa si llueve.

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 2026 comienza hoy, viernes 9 de enero, tras haber sido cancelado el día anterior debido a las condiciones climáticas. En este contexto, quienes tuvieron que reembolsar sus entradas se preguntan qué ocurrirá hoy.

Con la inestabilidad climática de estos últimos días, quienes ya tienen su entrada para el show de hoy, que se realizará en la provincia de Córdoba, se preguntan si se volverá a cancelar ante una posible lluvia.

Festival de Jesús María 2026: cómo va a estar el clima hoy

Afortunadamente, el pronóstico del tiempo para hoy no anuncia lluvias a pesar del cielo nublado. Según Meteored, la temperatura mínima es de 19°C, con una máxima de 24°C, ideal para disfrutar de un evento al aire libre sin sufrir el calor típico de enero.

Por lo pronto, el festival se realizará sin problemas. Sin embargo, siempre se aconseja estar atento a las redes sociales oficiales del evento para estar al tanto ante cualquier evento de fuerza mayor que pueda suceder.

Qué pasa si ya tenía mi entrada para el Festival de Jesús María 2026 y se cancela el evento

El jueves pasado, la organización del Festival de Jesús María había publicado un comunicado explicando qué pasaba con aquellas personas que ya habían comprado las entradas. Para este grupo de personas, se habilitó un reintegro de entradas:

Si compraste en las boleterías del Anfiteatro y pagaste en efectivo : podés acercarte a boletería 12, sobre calle Cleto Peña (este jueves 8 hasta las 22 y el viernes 9 de 10 a 13).

Si las compraste por boletería del Festival y abonaste con Modo o Mercado Pago; en los puntos de venta de Paseshow y abonaste con MODO, Mercado Pago o efectivo; o a través de la web de Paseshow con cualquier medio de pago: completá este formulario.

De todas maneras, es importante esperar al martes mismo para ver si el festival se cancela nuevamente o sigue en pie.

Horarios del Festival de Jesús María 2026 para este viernes 9 de enero

El evento comenzará a las 19:00, pero las puertas al público abrirán a partir de las 15:00 para que el público disfrute del acto inaugural que estaba programado para el jueves pasado:

15:00: convocatoria al desfile Unión de los Pueblos (en Colonia Caroya y Sinsacate)

17:30 : apertura de puertas del Anfiteatro José Hernández. Además, el desfile ingresa al predio.

19:00 : jineteada.

21:00 : apertura oficial de la edición.

05:00: fin del festival.

Cómo se transmitirán el espectáculo para todo el público