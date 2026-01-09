Rusconi negó el vínculo de Massa con Faroni: "No tiene nada que ver con él ni con la empresa"

El abogado del empresario Javier Faroni, investigado por presunto desvío de millones de dólares de la AFA, aseguró que su defendido "no tiene ningún vínculo" con el excandidato presidencial Sergio Massa. "Falso de toda falsedad", calificó a las versiones que se habían intentado instalar. También negó que tenga relación alguna con con la empresa TourProdEnter, encargada de representar intereses comerciales de la organización argentina en el exterior.

"Massa no tiene nada que ver ni con la empresa, ni con Faroni ni con su actividad comercial. Faroni se fue de la política hace más de 4 años", detalló el abogado de Faroni, Maximiliano Rusconi.

En ese sentido, Rusconi afirmó que su representado, que fue diputado bonaerense de 2015 a 2019, no tiene "ningún vínculo con Massa hace años". "De hecho, toda su vida se ha dedicado a aquello que sigue desarrollando en la actividad privada: la producción y la gestión logística y económica de espectáculos", planteó en diálogo con Infobae.

Y agregó: "Gracias a ese trabajo, pudo adquirir, entre otras cosas, la casa que vemos en las fotos publicadas por los medios de comunicación. Sí, antes de comenzar a prestar servicios a la AFA".

Por qué lo investigan

Hace dos semanas, Faroni fue allanado en su hogar de Nordelta por la Policía Federal en el marco de una causa que investiga el supuesto desvío de fondos al exterior. Según trascendió, TourProdEnter habría desviado unos 42 millones de dólares a otras empresas del exterior por contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina. Esta empresa fue registrada en Miami por Érica Gillette, compañera de vida de Faroni.

"Habría que ser muy ingenuo para pensar que todo este sorpresivo proceso no se vincula con la instalación de un camino dirigido a pasar de un fútbol protagonizado por clubes construidos como asociaciones deportivas al modelo sugerido por las llamadas Sociedades Anónimas Deportivas, pero eso ya lo dejo a interpretación de los lectores", planteó Rusconi, y luego siguió: "Quizá, para mal de males, en el llamado 'Caso AFA' se den estos dos objetivos en un lamentable 2x1".

Faroni y su pareja, Gillette, deberán presentarse el próximo lunes 19 de enero en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora ante el juez Luis Armella para anoticiarse de la causa en su contra. Otro de los acusados es Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y uno de los hombres de mayor confianza de Claudio "Chiqui" Tapia.