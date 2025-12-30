Allanan la casa de un empresario ligado a Chiqui Tapia y a la AFA: qué pasó

Allanamiento en la casa de un empresario relacionado al Chiqui Tapia

En las últimas horas se llevó a cabo un allanamiento en la casa de un importante empresario relacionado a Claudio "Chiqui" Tapia, además de la investigación en las sedes de la AFA en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza y la de la calle Viamonte en la Ciudad de Buenos Aires. El también exdiputado es investigado por el supuesto desvío de fondos al exterior, además de ser titular de una empresa ligada a la mencionada entidad. El procedimiento se llevó a cabo en su domicilio de Nordelta, en donde buscaron datos que puedan ser útiles para la causa.

El apuntado en esta ocasión es Javier Faroni, también productor teatral, por quien el juez federal Luis Armella ordenó dicha acción debido a movimientos extraños de fondos. A su vez, le prohibió salir del país al implicado a cargo de TourProdEnter, además de seguir de cerca esta cuestión que involucra a la casa madre del fútbol argentino. Otro de los acusados en este momento es nada más y nada menos que Pablo Toviggino, quien cumple la función de tesorero de la AFA y es uno de los hombres de confianza de Tapia.

Allanaron la casa de un empresario ligado a "Chiqui" Tapia y a la AFA

Según trascendió, TourProdEnter habría desviado unos 42 millones de dólares a otras empresas del exterior por contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina. La mencionada entidad fue registrada en Miami por Érica Gillette, compañera de vida de Faroni, a quien se le realizó el allanamiento en su domicilio durante las últimas horas. Cabe destacar que todo tuvo su origen en la denuncia de Guillermo Tofoni sobre el supuesto desvío de fondos por parte de la AFA, utilizando cuentas bancarias estadounidenses.

Allanaron la casa de Javier Faroni, empresario ligado a Claudio "Chiqui" Tapia

Con respecto a esta cuestión, el propio Faroni rompió el silencio por medio de un comunicado, en el cual aseguró: "No existe al día de la fecha ninguna imputación, investigación formal ni observación administrativa que vincule a Tour o a mí persona con maniobras ilícitas irregulares de ningún tipo". Por otro lado, agregó que la empresa "es agente comercial de AFA en el mundo y su función es organizar la logística de la AFA. Es agente de cobro y pago siempre en el marco correcto de su giro comercial y de acuerdo a la relación contractual" con la propia Asociación del Fútbol Argentino.

Se confirmó la renuncia de dos integrantes de la AFA

De acuerdo con la información de Clarín, el reclamo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ante la Corte Suprema para que se disponga el cese inmediato de jueces que integran los tribunales de la AFA activó la salida paulatina de magistrados de la estructura disciplinaria de la entidad. Por un lado, Diego Barroetaveña era el titular del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino. Además, fue designado presidente de la Cámara de Casación Federal para el próximo año. Por su parte, Juan Ignacio Pérez Curci es el presidente de la Cámara Federal de Mendoza y era juez de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA.