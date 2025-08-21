Se filtró un comunicado de Conmebol de Independiente vs. U. de Chile y luego lo desmintieron

Oficial: el comunicado de la Conmebol sobre el futuro de Independiente y U. de Chile a nivel internacional.

La Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) sancionará oficialmente de manera categórica a Independiente y a Universidad de Chile, después de los gravísimos incidentes sucedidos en Avellaneda. La entidad que rige este deporte publicará las penas para el club argentino y para el chileno, luego del caos en las tribunas en el partido -que fue cancelado- por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

A través de un comunicado contundente, la Confederación que preside el paraguayo Alejandro Domínguez comunicaría en las próximas horas que Independiente y U. de Chile quedarán descalificados de la actual Copa Sudamericana, además de que no podrán disputar torneos internacionales organizados por la Conmebol en el 2026 ni en el 2027. Sin embargo, la entidad prefirió tomarse un tiempo más para escuchar a las dirigencias de ambos clubes y luego sí tomar una decisión final.

¿Qué pasó en Independiente vs. U. de Chile?

Quienes empezaron con la violencia fueron los barrabravas chilenos, que lanzaron de todo hacia una de las tribunas del "Rojo" desde los 15 minutos del primer tiempo aunque, en principio, los locales no respondieron. Sin embargo, en el entretiempo la cuestión se complicó, algunos seguidores del "Rey de Copas" empezaron a reaccionar y a los dos minutos del complemento llegó la situación que detonó todo: una bomba de estruendo lanzada por un hincha de la U. de Chile estalló en la grada local.

A partir de allí, la situación se desmadró completamente, la Seguridad evacuó a los fanáticos chilenos de la tribuna y, cuando todavía quedaban alrededor de 20 de ellos en el lugar, la Policía les liberó la zona a los barrabravas locales para ingresar a la grada visitante. En ese sitio, les hicieron de todo a los trasandinos: los golpearon, a uno de ellos lo obligaron a tirarse al vacío, los desnudaron y les pagaron patadas, entre otras cosas.

El comunicado de la Conmebol tras la barbarie y el caos en Independiente vs. U. de Chile.

Aunque la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol) quería seguir el partido a toda costa, no les quedó más remedio que cancelar el encuentro y ahora definió en los escritorios en Paraguay las sanciones para ambos clubes. Los responsables son todos: la Seguridad local, la Conmebol y la dirigencia de Independiente aparecen como los principales apuntados.