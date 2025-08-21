Se suspendió Independiente vs Universidad de Chile por los violentos incidentes: la barra entró a la popular visitante

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile de este miércoles está suspendido por los violentes incidentes que se produjeron dentro del estadio Libertadores de América. La situación se dio cuando los hinchas de Universidad de Chile atacaron a los de Independiente con bombas de estruendo, butacas y otros elementos. El partido quedó cancelado y se espera que se tome una decisión.

En principio, varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas. En varios videos en las redes sociales, se observa como los simpatizantes del cuadro azul prendieron fuego butacas, arrojaron botellas y piedras al sector de Independiente y portando palos de gran tamaño.

Después de que la voz del estadio pida el desalojo de los hinchas chilenos y lentamente se emepzaron a ir, apareció la barra de Independiente en la tribuna chilena que termino en una feroz violencia contra los hinchas que quedaban en la tribuna. A partir de eso, se desató la violencia completa en el estadio.

Después de un par de minutos se pudo ver como fueron los violentos ataques de los barras de Independiente a los rezagados que estaban en las tribunas. Las primeras imágenes muestran como la parte de arriba estaba liberada y no habia, ni siquiera, una separación para que no se pueda juntar a la gente de ambos clubes. En este punto, vale sumar que hasta la medianoche no había confirmación de personas fallecidas o de la gravedad de los simpatizantes heridos.

Independiente vs Universidad de Chile: Ficha técnica