Alarma en Independiente: Loyola salió lesionado y tuvo una fuerte reacción contra Mac Allister

Felipe Loyola salió lesionado en Independiente y fue a encarar a quien lo sacó de la cancha en Instituto.

Independiente sacó un empate en su visita a Instituto de Córdoba y el equipo de Julio Vaccari no pudo cortar la mala racha, pero la preocupación quedó también alrededor de Felipe Loyola. El chileno salió lesionado en la zona del hombro y tuvo una fuerte reacción contra quien le ocasionó el golpe, que ocasionó una disputa entre jugadores de varios equipos.

A los 33 minutos de la primera parte, el volante del "Rojo" fue a disputar una pelota en el centro del campo y Francis Mac Allister, hermano de Alexis y jugador de "La Gloria", empujó por la espalda al jugador trasandino y chocó contra los carteles de publicidad. Inmediatamente, el futbolista del "Rojo" se quedó tendido en el campo, dolorido en el hombro derecho, y debió pedir el cambio.

Cuando finalizó el primer tiempo, Loyola encaró a Mac Allister y le hizo saber su enojo en la zona del tunel. "¿Cómo me vas a ir así por atrás? Mala leche, contra el cartel, ¿cómo me vas a tirar así contra el cartel?", le manifestó el exfutbolista de Huachipato al surgido en Argentinos Juniors. Después de algunos segundos, ambos jugadores fueron separados por integrantes de ambos planteles.

Preocupación en Independiente por Loyola

Una vez finalizado el encuentro, se vio a Loyola retirase del estadio con el brazo derecho inmovilizado, situación que despertó aún más preocupación en Independiente. Según información de ESPN, el problema del versátil jugador, de 24 años, el problema sería en la clavícula.

En las próximas horas, una vez que el plantel regrese a Buenos Aires, el jugador de la selección chilena se realizará estudios médicos para conocer si existe un daño en el hombro y los pasos a seguir en caso de que se confirme una eventual lesión.

Cabe recordar que, a mediados de esta semana, el Santos de Brasil buscó al "Vikingo" con una oferta de 6 millones de dólares, pero la dirigencia la rechazó al no confiar en los avales y la forma de pago.

Sin embargo, la dirigencia respondió de forma negativa. "Desconfían de la capacidad de pago de los brasileños y prefieren no avanzar", comentaron en TyC Sports al respecto de la negociación. Muchas veces, las operaciones deben ser acompañadas por avales bancarios en los cuales se pueda apreciar que hay fondos suficientes para llevar a cabo la transferencia. Si no se mejoran las condiciones es difícil que el chileno se marche en este 2025.

El Santos, cabe aclarar, tiene nuevo entrenador y es el argentino Juan Pablo Vojvoda. No es ninguna casualidad que haya decidido apuntar al volante central de Independiente. Sabe de sus capacidades y cómo le puede rendir dentro del campo de juego. Aunque pareciera que se quedaría con las ganas de tenerlo, porque el mercado está próximo a cerrar.

