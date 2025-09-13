Independiente fue intimado por falta de pago por el pase de Lomónaco

La intimación que recibió Independiente de un club del exterior por falta de pago.

Cuando Indendiente comenzaba a dejar atrás el calvario de la elimación de la Copa Sudamericana, en la institución apareció un nuevo dolor de cabeza. En las últimas horas, el "Rojo" recibió una intimación por falta de pago del Bragantino por el pase de Kevin Lomónaco, jugador que pertenece a Avellaneda desde 2024.

Según revelaron este viernes, a última hora, medios de Brasil y TyC Sports, Bragantino reclamó ante la FIFA el pago de 350.000 dólares que faltan de la primera cuota de la transferencia de Lomónaco, ya que Independiente solo abonó una parte de la misma.

Cabe recordar que el conjunto de Avellaneda acordó la compra del 75% de la ficha a fines del 2024 en 3.000.000 de dólares, a pagar en cuatro cuotas de 750.000. Pero la primera, que vencía el 30 de junio, solo fue abonada por la mitad, por eso lo brasileños decidieron recurrir al organismo rector del fútbol mundial.

La idea de los dirigentes de Independiente, a sabiendas que habrá intereses por la demora en los depósitos, es pagar la deuda por Lomónaco con la venta de jugadores. Una primera opción sería con el dinero que ingrese por la venta del colombiano Álvaro Angulo, transferido a Pumas de México, y así cancelar la primera cuota con Bragantino.

El central derecho, que estuvo en la órbita de Lionel Scaloni para la Selección Argentina, tiene contrato con el "Rey de Copas" hasta fines del 2027, con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Si bien tuvo sondeos de España en el reciente mercado de pases, el club no recibió ninguna oferta formal y se quedará, al menos, hasta diciembre del 2025.

Los números de Kevin Lomónaco en Independiente

Partidos: 54.

Goles: 2.

Asistencias: 1.

El descargo de jugador de Independiente tras la descalificación de la Copa Sudamericana

Luego de que se anunciara de manera oficial la dura sanción de la Conmebol a Independiente tras los incidentes ocurridos frente a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, los jugadores del 'Rojo' realizaron un descargo en redes sociales. Liderados por Rodrigo Rey, Federico Mancuello e Iván Marcone, tres referentes del plantel, los dirigidos por Julio Vaccari calificaron al fallo como "injusto" y pidieron solidaridad al resto de clubes del fútbol argentino. "Acá perdió el fútbol", sentenciaron.

En un posteo difundido a través de las cuentas de Instagram del arquero y los dos volantes del conjunto de Avellaneda que contó con la presencia de todos los futbolistas del primer equipo, el capitán comenzó leyendo el mensaje en el que relató cómo vivieron los días posteriores a la descalificación del certamen continental. "Estamos atravesando, al igual que nuestros hinchas, el mismo sentimiento de dolor e injusticia. En medio de la tristeza y de la impotencia, no es fácil expresarnos, así como tampoco es fácil poner en palabras todo lo que nos tocó vivir en el transcurso de estos días y lo que sentimos con la resolución final", expresó. El pasado jueves por la noche, el organismo que rige el fútbol sudamericano difundió los detalles de las sanciones, las cuales incluyen grandes multas económicas e inhabilitación de público durante 14 partidos.

Minutos después fue Marcone quien denunció el nulo accionar de las autoridades mientras se produjeron los disturbios en las tribunas del Estadio Libertadores de América: "Nosotros mismos dentro de la cancha y durante largo rato insistimos a las autoridades del partido para que lo suspendieran y tomaran acción porque todo se estaba descontrolando, pero no tuvimos respuesta ni hubo accionar hacia ese pedido". Por su parte, Mancuello pidió que la Conmebol no beneficie con la clasificación al cuadro chileno y, además, solicitó el apoyo del resto de los clubes de Argentina: "Es por eso que queremos pedir a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar. Este precedente nos guía a un lugar oscuro. Acá perdió el fútbol".

Como conclusión, Rey tomó nuevamente la palabra y realizó un pedido a los hinchas de Independiente de cara a los próximos días: "Este club es nuestra casa y la tenemos que cuidar entre todos. Ahora, en este momento tan delicado, más que nunca tenemos que dejar las diferencias de lado y empujar para adelante, enfocarnos en los objetivos que tenemos todavía por cumplir".