River y Racing tienen fecha para la Copa Argentina y en la Academia explotaron: "Delincuentes"

En Racing explotaron por la fecha de la Copa Argentina vs. River: "Delincuentes"

Desde las redes de la Copa Argentina anunciaron la fecha en la que se jugará el partido de cuartos de final entre Racing Club y River Plate, el cual esperan ansiosos los hinchas de ambos equipos. Sin embargo, desde la "Academia" no tardaron en mostrarse molestos por la designación de dicho encuentro que clasificará a uno a las semifinales. Con Independiente Rivadavia de Mendoza ya en dicha instancia, ahora les quedará definir a los comandados por Gustavo Costas y los de Marcelo Gallardo.

A través de las cuentas oficiales del torneo confirmaron que el cruce tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre pero sin el horario ni la sede. De esta manera, los dos quedarán comprometidos por los duelos que tendrán tanto antes como después, pero en Racing se vieron más afectados. Es que no sólo tendrán Libertadores por delante la semana venidera, sino también compromisos claves por el Torneo Clausura en el que no se pueden descuidar.

Copa Argentina anunció la fecha para el clásico Racing vs. River y en la Academia explotaron

El posteo tuvo lugar a las 21.30 del jueves 18 de septiembre en X (ex-Twitter) y no tardó en llenarse de comentarios de hinchas furiosos. La "Academia" jugará el clásico ante Independiente el domingo 28, por lo que tendrá pocos días de diferencia entre un partido y el otro, sumando que el fin de semana posterior al encuentro contra el "Millonario" recibirán a la "Lepra" mendocina, pero antes también tendrá la vuelta contra Vélez Sarsfield en el certamen continental al igual que el "Millonario" contra Palmeiras. A su vez, un dato no menor es que los dos clubes disputarán al menos seis cotejos en 21 días.

Varios mensajes de los fanáticos hicieron referencia a la dirigencia del conjunto de Avellaneda que "perdió la pulseada" con los de Núñez a la hora de elegir el día del cruce. Cabe destacar que también estaba entre las posibilidades que se lleve a cabo en plena fecha FIFA que tendrá lugar a mediados de octubre pero esto finalmente no sucederá. Esto también influyó en la gente que no tardó en mostrar su enojo en los comentarios de la publicación ya que, según trascendió, en River pidieron que sea antes del 5 de octubre para no perder titulares que habitualmente juegan para sus selecciones.

Cuándo juegan River vs. Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina: horario, TV y cómo ver el partido online

El cruce entre el "Millonario" y la "Academia" tendrá lugar este jueves 2 de octubre aún con horario y sede a definir. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo de TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de TyC Sports Play, Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones. El ganador de dicho duelo se verá las caras con Independiente Rivadavia de Mendoza, que recientemente eliminó a Tigre.

Cómo está el cuadro de la Copa Argentina

El ganador entre River y Racing en el clásico definirá al último semifinalista del torneo ya que los mendocinos avanzaron tras eliminar a Tigre. A su vez, Belgrano de Córdoba dejó en el camino a Newell's (3-1) y Argentinos Juniors hizo lo propio contra Lanús (1-0). De esta manera, el primer finalista saldrá del duelo entre el "Pirata" y el "Bicho" quienes todavía no tienen fecha definida para enfrentarse.