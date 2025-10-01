Juega en River, es más chico que Mastantuono y el Inter de Italia ya se lo quiso llevar a Europa

Quién es Lucas Scarlato la nueva joya de River

Hay una iniciativa de los clubes europeos de comprar jugadores cada vez más jóvenes y someterlos al modelo de formación que dista bastante de lo que se lleva a cabo en el fútbol argentino. Esto provocó que River decida poner primera y blinde a un joven de 16 años con el fin de poder disfrutarlo en las próximas temporadas. Uno que firmó contrato, pero que no subirá al equipo de Marcelo Gallardo.

Después de lo que fue la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid con una modalidad de pago de tres cuotas pero con la última a cancelarse recién en el 2027, el Millonario cambió la manera en la que va a proteger a sus jugadores. Se decidió darle un contrato a los más jóvenes y aplicar cláusulas de rescisión que son verdaderamente impagables. De esta forma, el club se asegura tener el control de las negociaciones.

"River se movió rápido y llegó a un acuerdo para Scarlato, de 16 años, firme su primer contrato profesional. El nacido en Villa del Parque, seguirá con su desarrollo en las juveniles, esperando dar el salto a Reserva", expresaron desde La Página Millonaria. El motivo de esta decisión pasa por que se trata del capitán y el encargado de llevar la camiseta número 10 en la Séptima División.

Hasta el momento, no se tiene conocimiento del valor que el Millonario le colocó a los servicios del jugador, pero se encuentra protegido por un monto que cualquier otro club deberá pagar para sacarlo de la Argentina. Uno de los interesados y que le está haciendo un seguimiento a sus habilidades es el Inter de Italia. Su presencia fue la que obligó a acelerar la idea de ofrecerle un contrato con el fin de que quede blindado.

La duda sobre la firma en River

En el otro lado de la vereda, se encuentra Cristian Jaime que no dispone de un contrato con River y que está sumando gran cantidad de minutos en la división de Reserva. Hubo una serie de intercambios para celebrar un acuerdo que permita colocarle la cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. Sin embargo, las charlas expusieron una dificultad que está vinculada con una petición económica.

Del lado del jugador sostienen que el valor de su cláusula debe estar acompañado con un salario acorde, pero desde el Millonario exponen que no pueden hacerlo. La idea de ofrecer esta protección es para tener el control de las negociaciones. Aunque su ingreso mensual no será uno bajo. "Creemos que se va a solucionar en estos días. Son detalles", expresó el periodista Renzo Pantich que mantuvo una charla con allegados al volante.

Mientras las charlas pulen algunos detalles, River le comunicó a Cristian Jaime que no sumará minutos en la primera división y que seguirá formando parte del equipo de la Reserva. No obstante, todo podría llegar a cambiar de gran manera en caso de que las negociaciones comiencen a estirarse más de lo esperado y haya obstáculos para alcanzar un acuerdo.