La figura que Racing podría perder contra River por la Copa Argentina

Por qué Vietto puede irse de Racing

A días de uno de los partidos más importantes de la Copa Argentina 2025 frente a River Plate, Racing debe resolver una importante situación en lo que respecta a la continuidad de una figura dentro del plantel. Se decidió no hacer uso de una cláusula y puede que el jugador se encuentre a meses de marcharse con el pase en su poder.

Al momento de firmar un vínculo, los clubes y los jugadores colocan cláusulas que se pueden ejecutar de manera automática o dependiendo de determinados objetivos deportivos que se vayan cumpliendo a medida que pasan los partidos. En el comienzo de una nueva semana, se desprende que el presidente Diego Milito y Sebastián Saja (Director deportivo) entienden que un integrante del plantel debe cambiar su contrato con la institución.

"El club está en conversaciones para que Luciano Vietto continúe después de diciembre. La realidad es que Racing hoy no está para afrontar uno de sus mejores salarios por la producción que tuvo el jugador", expresaron desde Racing de Alma. Esto es producto de que dispone de un contrato elevado en lo salarial que no condice con los beneficios que le entregó al club dentro del campo de juego.

La idea es usar los meses que restan para el final de la temporada para ofrecerle al delantero un nuevo vínculo, con un salario mucho más bajo, y que de esta forma pueda retirarse con la camiseta de Racing. Para que se tenga noción del dinero que percibe, se trata de un acuerdo de los más altos y que está apenas por debajo de los de Adrián "Maravilla" Martínez, Gabriel Arias y Matías Zaracho.

Los números de Vietto desde su vuelta a Racing

25 partidos oficiales.

7 goles.

2 asistencias.

2 títulos conseguidos.

Dos bajas y una duda en Racing vs. River por la Copa Argentina

De cara al cotejo en Santa Fe, Gustavo Costas sabe que no podrá contar con dos jugadores que le dan grandes respuestas dentro del campo de juego. La primera baja confirmada es la de Juan Ignacio Nardoni que sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho en la revancha ante Vélez en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se estima que tiene para casi tres semanas de recuperación.

Lo mismo sucede con Zaracho que arrastraba una molestia muscular y que la misma se hizo presente hace unos días en un entrenamiento. Al punto que el volante pidió no continuar con los ejercicios porque se le complicaba desplazarse. Muy distinto es el caso de que Santiago Solari que jugó frente a Vélez con un desgarro, pero pareciera que esto poco le molestó debido a que marcó un tanto clave en la serie.

El delantero es duda y lo van a esperar hasta último momento para ver si lo pueden sumar a la lista de concentrados para enfrentar a River. Sin embargo, el cuerpo médico asegura que lo mejor sería no arriesgarlo porque la lesión podría agravarse y el proceso de recuperación pasaría a ser más grave. De hecho, se menciona la posibilidad que se pierda uno de los partidos de la serie ante Flamengo en la semifinal del certamen.