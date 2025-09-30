Gallardo lo pidió en julio y podría marcharse en diciembre de River

Sebastián Boselli puede irse de River

El segundo semestre de la temporada 2025 para River está dando resultados negativos despertando una gran cantidad de comentarios en las redes sociales, debido a que el rendimiento de los jugadores no es el esperado. Hay uno que llegó hace unos meses y puede que en el mercado de pases del verano se vea obligado a marcharse porque Marcelo Gallardo cree que no tiene mucho para darle al equipo.

Después de lo que fue el Mundial de Clubes, el entrenador hizo una serie de cambios dentro del plantel y esto provocó que se registren varias salidas pero también algunas incorporaciones con el fin de que mejorar el rendimiento de distintas partes del equipo. Uno de los refuerzos se sumó con el fin de dar alternativas de calidad en el banco de suplentes y aumentar la competencia interna en la defensa. Sin embargo, el paso de los partidos expone que no se encuentra en las mejores condiciones y su salida comienza a mencionarse de a poco.

"A lo de Sebastián Boselli lo pongo menos que asterisco. Es apenas una chance pero hay algo como que 'viste? lo trajimos y no pasó nada'", señaló el periodista Hernán Castillo en Y ya lo ve. No es ninguna casualidad que el defensor haya dejado de tener minutos y mucho más cuando Germán Pezzella se encuentra lesionado producto de una rotura de ligamentos cruzados. Si se repasan las formaciones, Marcelo Gallardo se inclina por Paulo Díaz, Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Juan Portillo, que dependiendo del contexto retrocede unos metros.

Hay que recordar que River había prestado al central uruguayo a Estudiantes y que dicho acuerdo llegaba su fin en diciembre, pero el Muñeco consideró que lo necesitaba dentro del plantel después de que se concretaran las salidas de Robert Rojas, González Pirez y David Martínez. Se armó polémica con dicha decisión tras un cruce de palabras con Juan Sebastián Verón. Aunque todo estaba a favor del Millonario que hizo activar una cláusula de repesca que fue aceptada por el conjunto platense en el 2024.

De momento, se desconoce si Sebastián Boselli podrá continuar en River de cara a la temporada 2026 pero hay una enorme sensación que será necesario aplicar una importante renovación de nombres con el fin de que el rendimiento del campo de juego cambie. Una decisión que podría mostrar sus primeras medidas después del partido con Racing en el marco de la Copa Argentina. Una derrota generaría que se tomen decisiones de carácter urgente.

¿River sigue en construcción?

Tras la derrota frente a Deportivo Riestra en el marcado de la décima fecha del Torneo Clausura, Marcelo Gallardo demoró bastante en aparecer para dar la conferencia de prensa y cuando lo hizo intentó darle explicaciones a los hinchas sobre por qué no hay un equipo que genere un efecto de contagio. "Hoy no tenemos individualidades que atraigan. Yo dije que estábamos en 5 puntos, cuando llegan futbolistas y vos tenés jugadores en 7 u 8 puntos, eso ayuda a los que llegan y todos van para adelante", expresó.

“Todos los entrenadores trabajan para que el equipo juegue de una manera de sentirse identificado. No me reprocho nada pero sí me hago cargo de todavía no haberlo podido encontrar y decir: ‘La puta madre, cómo juega el equipo’. No lo pude hacer, es la realidad, pero no voy a parar hasta hacerlo. Si errás un pase o un gol, puede pasar. Pero no negocio que se juegue con pasión. Es un momento difícil. Tenemos un equipo en construcción este semestre, y cuando no se encuentra la base hay que trabajar entre todos. Y eso a veces tarda, pero sé que es un problema mío", agregó.