Video: el gol de Maxi Salas para River vs Racing y la reacción del delantero

Video: el gol de Maximiliano Salas contra Racing para adelantar a River en los cuartos de final de la Copa Argentina.

River Plate se puso rápidamente en ventaja en los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing Club gracias a Maximiliano Salas, ex futbolista de la 'Academia', que no festejó el gol por su pasado en el equipo. El delantero, que fue blanco de cantos contra él en la previa por parte de los hinchas de la 'Academia', recibió una habilitación de Facundo Colidio luego de un gran pase en profundidad de Marcos Acuña para romper el cero en el marcador a los cinco minutos del primer tiempo. Con este resultado parcial, el 'Millonario' se mete en las semifinales del certamen, instancia en la que enfrentaría a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Tras el 1 a 0, el conjunto de Núñez contó con un par de oportunidades más para extender su ventaja: Facundo Colidio tuvo dos remates desde afuera del área que pasaron muy cerca del arco que defiende Facundo Cambeses. Los de Avellaneda, por su parte, contaron con dos ocasiones en las que Adrián 'Maravilla' Martínez quedó mano a mano para definir: en la primera Franco Armani se lució con una gran atajada, y en la otra Lucas Martínez Quarta llegó a corregir su mala salida y tapó el tiro para evitar el empate.

El encuentro no estuvo exento de polémica: sobre el final de la primera mitad, Martínez le aplicó un fuerte codazo en el rostro a Juan Portillo, quien sangró y debió ser atendido, pero el árbitro Hernán Mastrángelo solamente le mostró la tarjeta amarilla. Minutos antes, todo Racing reclamó un posible penal del 'Huevo' Acuña sobre Santiago Solari.

Las formaciones de River y Racing en el partido por los cuartos de final de la Copa Argentina

River: Franco Armani ; Gonzalo Montiel , Lucas Martínez Quarta , Lautaro Rivero , Marcos Acuña ; Kevin Castaño , Juan Portillo , Giuliano Galoppo ; Juan Fernando Quintero ; Facundo Colidio y Maximiliano Salas . DT: Marcelo Gallardo .

Franco ; Gonzalo , Lucas , Lautaro , Marcos ; Kevin , Juan , Giuliano ; Juan Fernando ; Facundo y Maximiliano . DT: Marcelo . Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

¿Cuándo juegan Racing vs. River por la Copa Argentina? Hora, TV en vivo y streaming

El cuadro de Costas y el de Gallardo será el jueves 2 de octubre del 2025 a las 18 horas en el Estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario Central, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TyC Sports (cable), en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

En este certamen aún no hay VAR. Si empatan, definirán al vencedor por penales para conocer al rival de Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal. En tanto, del otro lado del cuadro aparecen Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.