Gallardo le apuntó a la AFA de Chiqui Tapia por el arbitraje en Rosario Central vs. River: "El sistema"

Gallardo estalló contra la AFA de Chiqui Tapia por el arbitraje en Central vs. River.

Marcelo Gallardo, el entrenador de River Plate, disparó munición gruesa contra la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia después de la derrota por 2-1 frente a Rosario Central. El ídolo del club de Núñez sintió que su equipo fue perjudicado en Arroyito por el árbitro Yael Falcón Pérez, quien igualmente expulsó con justicia a Juan Portillo a los 38 minutos del primer tiempo.

El director técnico de 49 años se mostró molesto en la conferencia de prensa, cuando un periodista le consultó acerca del trabajo de los referís en el día a día del fútbol argentino. Con impotencia y prácticamente resignado, el "Muñeco" opinó que "el sistema está así" en la actualidad y que "muchos callan" por temor a una sanción posterior.

Los dardos de Gallardo a la AFA por los arbitrajes, desde River: "No voy a ser el único que siempre hable"

Durante el diálogo con los medios de comunicación en la sala del Estadio "Gigante de Arroyito", el emblema de la "Banda" disparó: “No voy a hablar puntualmente del arbitraje de esta noche, no voy a ser yo el único que siempre hable. Te quedás muy solo en esto. Prefiero ser cauto con el tema de lo que pueda advertir. Sobre todo, me parece que no te queda otra que adaptarte al sistema. Nos pasa a todos". Incluso, manifestó que "muchos callan, alguno levanta la voz, pero el sistema está así...”.

Sobre el mismo tema, el estratega aseveró que “hay que callarse" porque "el que habla, a veces es sancionado, pero no es solamente por lo que pueda significar un partido". Si bien aclaró que "los árbitros se equivocan hoy para vos, mañana para otro", también se quejó: "Pero sistemáticamente no me gusta que pase eso. Porque todos sospechan de todo y no queremos eso”.

Falcón Pérez acertó en la expulsión de Portillo.

Con relación a su trabajo durante el encuentro de River vs. Rosario Central, Gallardo recalcó: “Traté de llevar calma, es difícil porque las pulsaciones van a mil. Te saca, te puede desacomodar. Eso genera a veces impotencia. Tener templanza como para no pasarse de rosca". Con respecto a la labor puntual de Falcón Pérez en este encuentro, el DT consideró que "no hace falta que te cobren un penal en contra", y completó: "Los que entendemos del juego vemos las actitudes que pasan en un partido, cómo se van desarrollando las cuestiones. Ahí les pedí tranquilidad a los jugadores porque ya habíamos sido perjudicados. No en la expulsión de Portillo, pero sí en cómo se da el juego”.