Gallardo lo sabe: los jugadores que River perderá en fecha FIFA de octubre

River perderá a seis jugadores.

Después de obtener la clasificación a la semifinal de la Copa Argentina, River deberá ceder algunos integrantes de su plantel profesional para afrontar compromisos con sus respectivas selecciones. Si bien las Eliminatorias Sudamericanas ya terminaron, los equipos deben ajustar detalles para el Mundial y es ahí donde Marcelo Gallardo perderá piezas de gran peso para armar el once inicial.

El calendario internacional expone que el próximo 6 de octubre comenzará la fecha FIFA y se extenderá hasta el 14. Se trata de una ventana en la que algunas confederaciones terminarán de definir a las selecciones clasificadas al Mundial del 2026. Mientras que en Sudamérica va a ser el momento de disputar encuentros amistosos, como sucederá con la Argentina frente a Venezuela y Puerto Rico.

En River, Marcelo Gallardo no podrá hacer uso de Juanfer Quintero y Kevin Castaño que se marcharán a Colombia y Matías Galarza que recibió el llamado desde Paraguay. Mientras que Lionel Scaloni solicitó los servicios de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero. Este último es una verdadera sorpresa porque fue convocado a defender la camiseta argentina con menos de 50 partidos en el Millonario.

Los mencionados tan solo se van a perder un partido: contra Sarmiento de Junín en la tarde del domingo 12 de octubre. Hay que recordar que al ser encuentros amistosos, la AFA no dispone de la obligación de frenar la actividad del Torneo Clausura como sucedía con las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Por qué Scaloni llamó a Rivero?

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni viene siguiendo desde hace bastante a Lautaro Rivero, debido a que quedaron impresionados cómo el paso de Central Córdoba a River se llevó a cabo sin problemas. El joven no solo mantuvo su nivel, sino que lo va mejorando partido tras otro. Esto provocó que lo quieran ver de cerca.

Aunque su llamado no permite pensar que vaya a ser un posible convocado al Mundial del próximo año, el jugador debe saber que está en carpeta y que cada una de sus actuaciones son evaluadas. Además, esto le da a los equipos europeos la certeza que no solo es una promesa.

¿Qué pasó con Paulo Díaz?

Una de las sorpresas del viernes fue que Nicolás Córdova decidió no convocar a Paulo Díaz para los partidos amistosos que la Selección de Chile va a disputar en los próximos días. Esto es producto de que se buscará llevar a cabo una renovación de nombres después de no haber clasificado a un Mundial por tercera vez consecutiva.

Es por ello que el zaguero de River se encontrará a disposición de Marcelo Gallardo y es probable que arme dupla de centrales con Sebastián Boselli, Martínez Quarta o Juan Portillo, que frente a Racing demostró que se puede acoplar de gran manera a la defensa. Un problema que el técnico irá resolviendo a medida que pasen los entrenamientos para que la dinámica de equipo se encuentre aceitada.