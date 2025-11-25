Viviana Canosa filtró quién será el candidato a presidente del peronismo en 2027

Viviana Canosa aseguró saber quién se presentará como presidente en el 2027.

La mesa política de Carnaval volvió a encender el clima electoral con una revelación inesperada de Viviana Canosa, quien aseguró tener información sobre el nombre que prepara el peronismo para competir por la presidencia en 2027. La periodista lanzó el dato en medio de un intercambio con Alejandro Fantino y Jorge Rial, quienes analizaban la reconfiguración del mapa político después de las elecciones de medio término.

Todo comenzó cuando Fantino preguntó: “¿No lo tienen a Massa en provincia?”. Rial, algo dubitativo, respondió: “Eh… siempre da vueltas…”. Fue entonces cuando Canosa intervino con una frase que dejó helados a sus compañeros: “A mí me dijeron que Massa… La tercera es la vencida como candidato presidencial”.

Fantino, sorprendido, repreguntó: “¿A presidente?”, y ella asintió sin titubear. Rial intentó tomar distancia con un escueto “No lo sé”, pero Canosa insistió: “Es información, eh…”, dejando en claro que no se trataba de una especulación personal. Al momento, Sergio Massa ni su equipo se expresaron respecto a una posible candidatura presidencial.

Qué dijo Alberto Fernández sobre el posible candidato del 2027

En una reciente entrevista con el canal de streaming Blender, Alberto Fernández mencionó a Axel Kicillof como uno de los dirigentes mejor posicionados para competir en 2027. “Axel fue un buen gobernador y sigue siéndolo. Es un tipo muy inteligente y muy preparado”, señaló, aunque advirtió que enfrenta “una situación de adversidad muy grande” debido a la falta de apoyo del Gobierno nacional.

El expresidente reclamó responsabilidad interna y sostuvo que los conflictos dentro del peronismo pueden afectar la gobernabilidad: “No me perdono que nosotros ayudemos al Gobierno haciéndosela más difícil a Axel”. Fernández también ubicó a Sergio Massa entre los potenciales presidenciables y destacó: “Es una de las personas que mejor conoce el Estado nacional”.