Viviana Canosa explotó contra Fabiola Yáñez.

A Viviana Canosa no le cayó para nada bien la mención que hizo Fabiola Yáñez de su persona en una entrevista con LAM. En diálogo con Ángel De Brito, comentó que "sus entrevistas (con Alberto Fernández) daban hasta vergüenza ajena porque faltaba que se le tirara encima" y que "como él le dijo que no (a la Secretaría de Comunicación), Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar" cuando antes "su relación era muy cercana e íntima, de hablar y verse todo el tiempo".

Su respuesta más inminente fue por las redes sociales. "Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor. Fin", publicó en su cuenta oficial de X. Sin embargo, no quedó todo ahí y la destrozó en vivo.

Fabiola Yáñez, ex primera dama durante el gobierno de Alberto Fernández.

Viviana Canosa destruyó a Fabiola Yáñez

En el programa que conduce en Carnaval Stream, apuntó: "Esa delincuente llamada Fabiola Yáñez osó hablar de mí, calumniarme, decir barbaridades y la verdad que no me lo voy a bancar. Igualmente con humor me lo voy a tomar, tuve que, para entender lo que decía, ver el tape cinco o seis veces, viste que patina. Y dijo todas mentiras. Hasta su exmarido hoy habló y por eso jodo con que, por una vez, Alberto dijo la verdad".

Tras ello, hizo hincapié en que se lo toma "como de quien viene" y que esto "es una operación del Gobierno para conmigo, como siempre. Me quieren cancelar, sacar. Les molesta hasta que esté en un streaming". "Es una pobre infeliz, no tengo mucho más que decir", prosiguió respecto a Fabiola.

"El otro día averigué y me contaron ayer quiénes son las personas que operaron en mi contra, para ensuciarme, y la verdad que ya no me sorprende nada. Me lo tomo como de quien viene y, como decía, casi que tengo que subtitularla porque entre Malbec y Malbec, y el Rivotril que toma, traté de entenderle lo que decía y lo que quería era ensuciarme", añadió.

Finalmente, comentó: "A ella alguien la financia, la persona que la financió en Madrid y la que la financia acá, porque tiene un tipo que la financia, está operando en mi contra".