Georgina Barbarossa explotó contra Viviana Canosa.

Georgina Barbarossa explotó contra Viviana Canosa, cuestionando su decisión de denunciar a Fabiola Yáñez. "Sus entrevistas (las de Canosa con Alberto Fernández) daban hasta vergüenza ajena porque faltaba que se le tirara encima. Como él le dijo que no (a la Secretaría de Comunicación), Canosa se enojó y lo empezó a defenestrar. Cuando antes su relación era muy cercana e íntima, de hablar y verse todo el tiempo", fue lo que deslizó la ex primera dama en diálogo con LAM.

"Iniciaremos, en forma inmediata, acciones en sede civil por daños y perjuicios. Y estamos evaluando la interposición de una denuncia penal. Sus expresiones son absolutamente falaces y afectan mi buen nombre y honor. Fin", fue lo que publicó la trabajadora de prensa en sus redes sociales, un posteo que fue analizado en el programa de este miércoles en A la Barbarossa y Georgina no pudo evitar cantarle las cuarenta a Viviana.

Fabiola Yáñez contó el aparente motivo que distanció a Viviana Canosa y Alberto Fernández.

Georgina Barbarossa y su descargo contra Viviana Canosa

"Me da igual con quién se acuesta la gente, me molesta que Viviana Canosa tenga el tupé de iniciarle acciones legales a Fabiola. Pero, ¿con qué cara vas a iniciarle vos acciones legales, que ensuciaste a medio planeta sin tener ninguna prueba?", disparó primeramente, para luego agregar: "Te metiste tanto con tanta gente para tener prensa y ser el centro y el ombligo del mundo. Ya está. Tuviste el tupé de meterte con mi marido porque yo defendí a Lizy Tagliani y me mencionaste en la causa penal, atrevida".

"Me amenazaste queriendo decir de qué trabajaba mi marido. (Estoy) Podrida, porque queda como que mi marido era narcotraficante, que es lo que a veces la gente me dice en las redes con mala leche. Sos una caradura y mentirosa", la acusó de forma contundente. "Yo no sé cómo educaste a tu hija, no tenés ética. Para tener rating empezaste a asociar gente muy querida mía. No tenés derecho y no tenés cara. Alegrate de que te nombró Angelito, porque así volvés a tener prensa. Sos tan mala leche que nadie se acuerda de vos", concluyó.