La pregunta de Georgina Barbarossa que dejo en ridículo a Martin Menem: “¿Te parece bien?”

La pregunta al hueso de Georgina Barbarossa que incomodó a Martín Menem.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonizó un tenso momento en el programa A la Barbarossa (Telefe) cuando fue interpelado en vivo por Georgina Barbarossa, quien le lanzó una pregunta que lo descolocó por completo. La conductora, visiblemente indignada, lo enfrentó por los elevados sueldos de los legisladores nacionales: “¿Te parece bien que los diputados ganen 7 millones?”.

Menem intentó desmentir la cifra y respondió: “No ganan eso, ganan 5 millones”. Pero Barbarossa insistió, con tono firme: “Bueno, ¿te parece bien que ganen eso y los médicos tan poco?”. El dirigente libertario esquivó la respuesta directa y sostuvo: “Mirá, no soy quien para determinar los criterios de justicia. Sí te puedo decir que desde 1983 a la fecha, diputados y senadores ganaron siempre lo mismo”.

Más adelante, Barbarossa volvió a sorprenderlo con otro planteo vinculado a los gastos del Gobierno en medio de la crisis económica. “¿Era necesario gastar tanta plata en submarinos mientras hay emergencia en discapacidad?”, preguntó. Menem se defendió y trató de justificar la decisión oficial: “El territorio estaba a la buena de Dios”, dijo, para luego negar la gravedad de la situación: “No hay una emergencia en discapacidad tan grande”

Georgina Barbarossa más picante que nunca con Martín Menem

Durante el intercambio, Georgina Barbarossa también lo cuestionó por las internas políticas en el Congreso. “Yo no lo puedo creer. Yo no veía eso antes”, le dijo con visible molestia. Menem intentó responder con calma: “Yo no tengo mucha experiencia, me encontré con un escenario complejo”.