En la última recorrida electoral por La Rioja, escracharon a Menem por las coimas de la ANDIS: “3% con Karina Milei”

Durante su recorrida por el centro riojano, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonizó un bochornoso intercambio a los gritos con una mujer que le reprochó el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se vio involucrado junto a la secretaria presidencial, Karina Milei, en el marco de la quita de las pensiones por discapacidad.

Según un video que circuló por redes sociales, el incidente ocurrió en la plaza 25 de Mayo de la ciudad capitalina, mientras Martín Menem estaba acompañado por el candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Gino Visconti. Las personas presentes en el lugar le reclamaban a Menem por las pensiones para Personas con Discapacidad y rechazaron la denuncia de coimas por el 3% de Karina Milei.

“Caradura, ahora apareces en La Rioja”, “Te haces el guapo, pelotudo”, "El 3% con Karina Milei", "Chorro, ahi va el chorro", se escuchan gritos de un grupo de personas que se encontraban frente a la plaza de la ciudad. El funcionario, por su parte, respondió de manera efusiva hacia las personas presentes, pero no se distingue lo que dice en el audio del video que se viralizó en redes sociales.

El escándalo ANDIS

El pasado 20 de agosto se filtraron audios del entonces director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se refiere a presuntos pedidos de coimas a droguerías en su organismo. Las grabaciones involucran a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; al director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini. Y también menciona a Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina.

En los audios, Spagnuolo dice: “Me están desfalcando la Agencia”. Y menciona que Garbellini, “tiene que recaudar de los medicamentos y lo sube arriba” (es decir que recauda dinero y presuntamente se entrega a funcionarios superiores). Sin embargo, lo más llamativo que dice el exfuncionario es lo que dejaron asentado en la causa judicial:

“De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”.

“A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria ”.

”. “Yo hablé con el Presidente. Tengo todos los whatsapp de Karina... Él no está metido, pero es toda la gente de él. Van a pedirle guita a los prestadores”

Desde Casa Rosada admitieron que las grabaciones son reales y que la voz es la de Spagnuolo. Incluso, circula versión de que el funcionario habría sido grabado por un periodista en un off the récord. "Sería raro, pero puede ser, algunos funcionarios son medios verdes", apuntó una fuente a El Destape.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados aseguró que "en caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal". En ese caso sostuvo que se trata de una operación "en un intento deliberado de desestabilización" de cara al proceso electoral del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires.

"En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados. Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo", detalló el funcionario.

En esa línea, Menem remarcó que se trata de una "grabación ilegal" y que todo se da en el marco de un "intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral", de cara a las elecciones claves del próximo domingo 7 de septiembre en la provincia. "El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación", cerró.