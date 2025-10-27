La inesperada confesión de Georgina Barbarossa sobre su intimidad: "Vale todo"

Georgina Barbarossa y sus confesiones íntimas que sorprendieron a todos.

Durante la emisión de su programa del viernes 24 de octubre, Georgina Barbarossa se animó a correr el velo sobre su vida privada y protagonizó uno de los momentos más descontracturados de la mañana de Telefe. En un juego propuesto por su panel, la conductora aceptó responder sin filtros a las preguntas más personales, y terminó haciendo confesiones que sorprendieron a todos.

En medio de risas y anécdotas, la actriz reveló que su nuevo compañero sentimental es un hombre que integra una sociedad de buceo y que vive en Miami desde hace tres décadas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su franqueza al hablar de su intimidad: “Hablemos de sexo. ¿Si soy conservadora o chirlera? Chirlera no. No me gusta que me peguen... Después vale todo”, aseguró entre carcajadas.

Con su estilo directo, Barbarossa siguió contando detalles de su vida cotidiana y no dudó en bromear sobre sus hábitos: “Los días de semana no hago tuki tuki porque me tengo que acostar temprano para venir informada al programa”, confesó entre risas, dejando claro que la energía del trabajo también influye en su rutina amorosa.

Las fuertes confesiones de Georgina Barbarossa

A lo largo del intercambio, la figura de Telefe dejó varias frases que se volvieron virales. “Chapó con lengua, me encanta hacerlo en cualquier lado”, admitió, y agregó que siempre prefiere la luz encendida: “No tengo pudor, el teatro me lo quitó”. Con humor, incluso dio consejos a sus seguidoras: “Les digo a las señoras que no se animan que se pongan una camisita y listo”.

Lejos de preocuparse por las apariencias, la conductora también aseguró que no planea ocultar su nueva relación: “Si tengo que estar con él en la calle, estaré. No me importa cuidarme para que no me vean”. Así, fiel a su estilo espontáneo, Georgina Barbarossa volvió a demostrar que, para ella, hablar de amor y sexo no tiene edad ni tabúes.