Revelado el nuevo desafío laboral de Georgina Barbarossa lejos de Telefe.

Georgina Barbarossa volverá al teatro en el marco de Teatrísimo, un tradicional ciclo teatral a total beneficio de La Casa del Teatro que se reanudará después de varios años sin hacerse. La actriz y conductora de A la Barbarossa (Telefe) será una de las estrellas del Teatro Regina en un encuentro que promete ser imperdible.

Creado originalmente por Carlos Llorens y Luis Mazas, Teatrísimo nació con el propósito de recaudar fondos para La Casa del Teatro, institución emblemática que desde 1938 brinda hogar y contención a artistas mayores. Este 2025 marca su gran regreso al Teatro Regina (Avenida Santa Fe 1235, CABA), con una nueva edición que contará con la coordinación general de Ernesto Medela y una programación de cuatro lunes consecutivos, del 20 de octubre al 10 de noviembre, reafirmando el espíritu solidario y artístico que caracteriza a este clásico del teatro nacional.

Programación de Teatrísimo

Lunes 20 de octubre – Mentiras Muertas. Libro y dirección: Marcelo Caballero Actúan: Georgina Barbarossa, Romina Richi, Julián Pucheta, Lala Rossi.

Libro y dirección: Marcelo Caballero Actúan: Georgina Barbarossa, Romina Richi, Julián Pucheta, Lala Rossi. Lunes 27 de octubre – La reina de la lluvia. Autora y dirección: Paula Marull Actúa: Jorgelina Aruzzi Piano: Luisa Steverlynck

Autora y dirección: Paula Marull Actúa: Jorgelina Aruzzi Piano: Luisa Steverlynck Lunes 3 de noviembre – Otoño. Libro: Peter Quilter Dirección: Santiago Doria Actúan: Patricia Echegoyen, Emilia Mazer, Mateo Chiarino

Libro: Peter Quilter Dirección: Santiago Doria Actúan: Patricia Echegoyen, Emilia Mazer, Mateo Chiarino Lunes 10 de noviembre – Una mujer invisible. Libro y dirección: Manuel González Gil Actúan: Miguel Ángel Solá, Mercedes Funes, Sabrina Carballo, Sofía González Gil, Roberto Antier

Las funciones de Teatrísimo serán los lunes a las 20.30 horas y las entradas en venta ya pueden conseguirse a través de Entrada Uno. También se aceptan donaciones para la Casa del Teatro -CASADELTEATRODONA (alias Mercado Pago)-, que no está atravesando uno de sus mejores momentos económicos.

Quién dirige La Casa del Teatro

Actualmente, La Casa del Teatro es presidida por Linda Peretz, quien continúa la labor de preservar el legado cultural y humano de esta institución única en el país. La Casa del Teatro alberga y acompaña a artistas que dedicaron su vida al escenario, ofreciéndoles residencia, contención y atención médica. Es, además, un espacio histórico y cultural que promueve el encuentro entre generaciones y mantiene viva la memoria del teatro argentino.