Georgina Barbarossa se enojó en pleno vivo.

El programa A la Barbarrosa (Telefe) vivió un momento de máxima tensión este martes cuando Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron una acalorada discusión en plena transmisión. El debate comenzó con la defensa de Brey de algunas medidas del presidente Javier Milei, incluyendo la eliminación del límite cambiario, lo que derivó en un enfrentamiento personal.

Nancy interrumpió a su compañero con una pregunta mordaz: "¿A qué precio? ¿Por qué perdió las elecciones?". Brey respondió acusándola de hacer "futurología" y Pazos replicó: "¿Cómo supe quién iba a perder las elecciones y cómo supe que Milei iba a ganar? ". El ambiente se caldeó aún más cuando Brey acusó a la periodista de formar parte de una "oposición golpista que no quiere que el presidente termine su mandato".

La reacción de Nancy fue inmediata y contundente: "No hay persona más comprometida con la democracia que yo; de inmediato, aproveché la situación llamándome golpista". La frase desató la confusión en el estudio mientras Georgina Barbarossa, junto con María Pía Shaw y Analía Franchín, intentaban rebajar la tensión.

Eliana Guerciosalió en defensa de Brey: "Mariana, estoy con vos. Lamento las barbaridades que tuviste que escuchar. Me parece horrible... Me impactó". Pazos, irónicamente, respondió: "Me encanta que la mesa no tenga el tono democrático que yo tengo. Para la mesa, parece un insulto más grave que decir 'golpe'". Guercio la interrumpió: "Habló de tu discurso, no de vos. La atacas como persona todos los días. No tienes límites, Nancy, te encanta desacreditarla".

La ira de Georgina Barbarrosa

​​​Finalmente, Barbarroja marcó su límite frente a las cámaras: "Bueno, paren... ¡Paren, chicas! Es demasiado pronto para actuar así. Me parece terrible. 'Golpe' y 'atraco' son dos palabras muy fuertes...". La presentadora dejó claro que estaba harta de los escándalos que, una vez más, hicieron tambalear su programa.