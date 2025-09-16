Nancy Pazos y Mariana Brey tuvieron un durísimo cruce al aire.

Nancy Pazos y Mariana Brey protagonizaron un durísimo cruce en vivo en A la Barbarossa, programa que sale por Telefe. "Pelotuda", le dijo Pazos a Brey al aire.

"Vos formás parte de esa oposición, una oposición golpista", fue la frase que Brey le dijo a Pazos y que generó la discordia. "¿Vos me estás diciendo golpista a mí? Pero andá a cagar", le contestó Nancy Pazos, a lo que Mariana Brey sentenció: "No quieren que el Presidente termine su mandato". Inmediatamente después, Nancy Pazos terminó de explotar de la bronca: "Me está diciendo golpista. No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista".