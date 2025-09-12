Nancy Pazos destrozó a Mariana Brey por su vínculo con Milei: "Tiene".

La periodista Nancy Pazos lanzó duros comentarios contra Mariana Brey, compañera suya en A la Barbarossa, por su vínculo con el presidente Javier Milei. Qué dijo Pazos.

"Ella no hace política, ella hace espectáculos y en la mesa opina de política porque tiene muchos amigos en el gobierno que le dan información. De ahí a hacer análisis político hay un trecho", consideró Nancy Pazos en una entrevista con Sálvese quien pueda, que conduce Yanina Latorre por América.

Luego, fue lapidaria con Brey por la entrevista que le hizo al Presidente de la Nación en el canal de stream Neura. "La entrevista fue una charla muy amena. Las entrevistas tienen tensión y ahí la única tensión que se podía llegar a percibir era la erótica", opinó.

"Yo no soy la dupla de Brey, la dupla de Brey es Brancatelli porque son los dos 'termos' cada uno de su espacio, yo no soy termo, tengo un montón de otros defectos, pero no soy termo", agregó Nancy Pazos.

Su rol en A la Barbarossa

Además, aseguró que ella es el "reemplazo natural de Georgina" Barbarossa en la conducción del programa, aunque no le dan el rol de conductora ante la ausencia de Barbarossa porque "hay gente en el panel y en el canal que se quejarían".

Consultada por la nominación de Robertito Funes Ugarte a mejor movilero para los premios Martín Fierro, declaró: "Está perfecto, es el lugar que tiene, como movilero, no acepto que me conduzca".