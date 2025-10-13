River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El “Millonario” perdió con este cuatro encuentros consecutivos en el campeonato, y quedó relegado al quinto puesto del Grupo B.

Más allá de esta situación, lo más llamativo pasó por los hinchas de River que explotaron contra los jugadores y lanzaron una de las canciones más fuertes. "Jugadooooooores", fue el grito de guerra que llegó desde las cuatro tribunas