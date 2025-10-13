EN VIVO
River perdió ante Sarmiento y recibió una lluvia de insultos de sus hincha: "Jugadores"

Los hinchas de River que explotaron contra los jugadores y lanzaron una de las canciones más fuertes. 

12 de octubre, 2025 | 21.53

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, en un encuentro correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.  El “Millonario” perdió con este cuatro encuentros consecutivos en el campeonato, y quedó relegado al quinto puesto del Grupo B. 

Más allá de esta situación, lo más llamativo pasó por los hinchas de River que explotaron contra los jugadores y lanzaron una de las canciones más fuertes.  "Jugadooooooores", fue el grito de guerra que llegó desde las cuatro tribunas

 

