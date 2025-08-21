Estilo "boho chic": las claves para armar un look despreocupado y moderno.

La próxima temporada tendrá un estilo protagonista en moda y belleza que apuesta por las texturas relajadas, los estampados desiguales, colores desgastados y prendas vintage. Se trata del look "boho chic", que combina lo bohemio con lo elegante. Estos outfits se adaptan con facilidad a cualquier tipo de cabello: lacio, ondulado, con rulos y se puede lograr una imagen desenfadada.

Lo cierto, es que el estilo boho queda bien con todos los peinados aunque elevan al máximo el pelo corto si se apuesta por textutras, capas ligeras y mechones desprolijos. Otro ítem es, que a diferencia de varios conceptos, no es necesario teñirse el cabello y hay una serie de productos básicos, como el spray texturizador, crema para ondas y un buen aceite capilar, para que mantengan el espíritu libre y bohemio.

Las claves para lograr un look "boho chic":

La importancia de darle textura al pelo para un look boho chic

La textura en el cabello es la clave principal para tener un peinado boho. El reconocido peluquero Luke Hersheson recomienda rociar el pelo en estado húmedo con spray texturizador y dejarlo secar al aire: “Después, podés sumar ondas con buclera, siempre en mechones grandes y sin marcar las puntas”, aseguró. Otra opción muy práctica es hacerse trenzas o torzadas antes de dormir y desarmarlas por la mañana: “Así vas a conseguir ondas suaves con un acabado natural”, suma la experta Charlotte Mensah.

Cuáles son los cortes de pelo que potencian el estilo boho chic

Sin lugar a dudas, los cortes con capas sutiles que enmarquen bien el rostro son los más favorecedores. Sienna Miller, un ícono boho, suele llevar este tipo de terminaciones. Al incorporar capas desiguales de pelo se aporta fluidez y volumen sin quitar demasiada densidad y que aún siga pareciendo natural.

El "boho chic" consiste en tener un estilo despreocupado y natural.

Qué tipo de trenzas van con el look boho

El estilo de trenzas que mejor acompañan a este look son las imperfectas y desprolijas como la trenza francesa de raíz. Otra opción que no falla son las mini trenzas en mechones frontales. La idea es que no queden correctas por lo que se puede aflojar un poco los cabos para darle el efecto lived-in.

Cómo es un flequillo boho

El auténtico flequillo boho es ligero, tiene textura y se abre un poco. La estilista Lisa Inverarity destacó: “debe ser lo suficientemente fino como para que se pueda ver a través de él, afinándose hacia los lados”. Esto le da una vibra grunge a cualquier outfit.

Cuál es el color de pelo que acompaña mejor al boho

La colorista Nicola Clarke, responsable de los tonos de cabello de Kate Moss, afirma que el efecto boho chic no depende de ningún color de pelo, sino de la actitud de quien lo porta. Sin embargo, los tonos con puntas desgastadas, mechones claros transmiten ese aire natural y sin esfuerzo que define a la tendencia.