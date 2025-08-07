Gem Schwartz, estilista, reveló los mejores 5 cortes de pelo para el verano 2026, modernos y de bajo mantenimiento: "Es perfecto"

Gem Schwartz, estilista, reveló los mejores 5 cortes de pelo para el verano 2025, modernos y de bajo mantenimiento: "Es perfecto"

La estilista Gem Schwartz, fundadora de Taylor Rose Hair, reveló cuáles son los mejores cortes de pelo para este verano 2026. Si estás pensando en cortarte el pelo y querés adelantarte a las tendencias, esta lista de cinco cortes de pelo fáciles de mantener y muy modernos seguramente te inspiren. También podés usarlos durante invierno y primavera.

En plena crisis económica, muchas personas dejan de ir a la peluquería y se cortan el cabello en su casa para ahorrar dinero, o bien acuden a un profesional, pero esperan hacerse cortes que les duren bastante tiempo. Estos cortes son ideales para lograr una belleza sostenida en el tiempo, con cortes de pelo prolijos y que crecen sin perder estructura.

Los 5 cortes de pelo que recomienda la estilista Gem Schwartz para este verano 2025: prolijos y de bajo mantenimiento

1. Long Bob con capas suaves

En diálogo con la revista Hello!, Gem explica: "El long bob se ganó su reputación como el clásico moderno por excelencia. Con capas sutiles a lo largo de los medios, este corte aporta suavidad y dimensión mientras mantiene su forma con el tiempo". Además, explica que se puede usar tanto ondulado como liso y que es muy tolerante a medida que crece. "Es perfecto para quienes buscan algo actual, favorecedor y de bajo mantenimiento", sostiene.

Corte de pelo en tendencia para este verano 2025, fácil de mantener.

2. Corte de largo medio

Un corte justo por encima de las clavículas o a la altura de los hombros es perfecto. "Es uno de los peinados más atemporales y fáciles de manejar que podés elegir. Con un solo borde recto, este corte mantiene su estructura y definición incluso cuando crece. Funciona bien con la mayoría de los tipos y texturas de cabello, y algunos tratamientos caseros para las puntas abiertas entre visitas al salón pueden mantenerlo fresco durante meses", dice Gem.

Corte de pelo en tendencia para este verano 2025, fácil de mantener.

3. Capas texturizadas a la altura de los hombros

El corte con capas texturizadas a la altura de los hombros aporta movimiento y liviandad. "Es una gran opción para cabellos finos a medios que necesitan algo de vida sin el compromiso de un look muy estructurado. También funciona muy bien con ondas naturales y secado al aire, lo que lo convierte en el estilo definitivo de ‘lavar y listo’ que se ve intencional incluso cuando está creciendo", dice la estilista.

Corte de pelo en tendencia para este verano 2025, fácil de mantener.

4. Corte en capas cuadradas

También podés optar por un corte en capas cuadradas, con capas parejas y horizontales alrededor de la coronilla y los laterales que crean una estructura que crece de manera uniforme. "Este look ayuda a mantener el volumen sin necesidad de retoques constantes. A medida que las capas crecen, se integran en lugar de aplastarse, lo que lo convierte en una excelente opción por su durabilidad y facilidad”, señala la experta.

Corte de pelo en tendencia para este verano 2025, fácil de mantener.

5. Corte forward graduation

El corte fordward graduation (graduación hacia adelante) implica capas más cortas alrededor del rostro y más largas hacia la parte posterior, para crear "una forma favorecedora que sigue naturalmente la línea de la mandíbula y el cuello". "La graduación en las capas aporta volumen y movimiento, permitiendo que el corte conserve su forma mientras crece. Es ideal para quienes desean un look suavemente esculpido que se mantenga elegante incluso cuando pasan semanas entre cortes”, concluye Gem.