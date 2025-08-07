Gem Schwartz, estilista, reveló los mejores 5 cortes de pelo para el verano 2026, modernos y de bajo mantenimiento: "Es perfecto"

La estilista Gem Schwartz, fundadora de Taylor Rose Hair, reveló cuáles son los mejores cortes de pelo para este verano 2026. Si estás pensando en cortarte el pelo y querés adelantarte a las tendencias, esta lista de cinco cortes de pelo fáciles de mantener y muy modernos seguramente te inspiren. También podés usarlos durante invierno y primavera.
En plena crisis económica, muchas personas dejan de ir a la peluquería y se cortan el cabello en su casa para ahorrar dinero, o bien acuden a un profesional, pero esperan hacerse cortes que les duren bastante tiempo. Estos cortes son ideales para lograr una belleza sostenida en el tiempo, con cortes de pelo prolijos y que crecen sin perder estructura.
Los 5 cortes de pelo que recomienda la estilista Gem Schwartz para este verano 2025: prolijos y de bajo mantenimiento
1. Long Bob con capas suaves
En diálogo con la revista Hello!, Gem explica: "El long bob se ganó su reputación como el clásico moderno por excelencia. Con capas sutiles a lo largo de los medios, este corte aporta suavidad y dimensión mientras mantiene su forma con el tiempo". Además, explica que se puede usar tanto ondulado como liso y que es muy tolerante a medida que crece. "Es perfecto para quienes buscan algo actual, favorecedor y de bajo mantenimiento", sostiene.
2. Corte de largo medio
Un corte justo por encima de las clavículas o a la altura de los hombros es perfecto. "Es uno de los peinados más atemporales y fáciles de manejar que podés elegir. Con un solo borde recto, este corte mantiene su estructura y definición incluso cuando crece. Funciona bien con la mayoría de los tipos y texturas de cabello, y algunos tratamientos caseros para las puntas abiertas entre visitas al salón pueden mantenerlo fresco durante meses", dice Gem.
3. Capas texturizadas a la altura de los hombros
El corte con capas texturizadas a la altura de los hombros aporta movimiento y liviandad. "Es una gran opción para cabellos finos a medios que necesitan algo de vida sin el compromiso de un look muy estructurado. También funciona muy bien con ondas naturales y secado al aire, lo que lo convierte en el estilo definitivo de ‘lavar y listo’ que se ve intencional incluso cuando está creciendo", dice la estilista.
4. Corte en capas cuadradas
También podés optar por un corte en capas cuadradas, con capas parejas y horizontales alrededor de la coronilla y los laterales que crean una estructura que crece de manera uniforme. "Este look ayuda a mantener el volumen sin necesidad de retoques constantes. A medida que las capas crecen, se integran en lugar de aplastarse, lo que lo convierte en una excelente opción por su durabilidad y facilidad”, señala la experta.
5. Corte forward graduation
El corte fordward graduation (graduación hacia adelante) implica capas más cortas alrededor del rostro y más largas hacia la parte posterior, para crear "una forma favorecedora que sigue naturalmente la línea de la mandíbula y el cuello". "La graduación en las capas aporta volumen y movimiento, permitiendo que el corte conserve su forma mientras crece. Es ideal para quienes desean un look suavemente esculpido que se mantenga elegante incluso cuando pasan semanas entre cortes”, concluye Gem.