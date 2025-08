Chau shampoo: un peluquero parisino reveló el secreto de las francesas para tener el pelo perfecto.

Un peluquero parisino reveló cuál es secreto de oro de las francesas para tener un pelo saludable, sedoso y fuerte. Sin demasiado esfuerzo, podés mejorar la condición de tu cabello siguiendo las tendencias parisinas.

Las francesas no solamente son conocidas por su elegancia y su sentido de la moda, sino también por sus secretos de belleza, que a diferencia de otras culturas, están muy arraigadas a la simpleza, el minimalismo y la naturalidad. Para ellas, menos es más, y es por eso que lucen tan bien los looks efortless (sin esfuerzos), básicos y atemporales. Durante todas las semanas de la moda, se las ve con maquillajes naturales, al igual que la forma en la que llevan su pelo.

¿Qué es lo que hace que las francesas tengan un pelo impecable, de manera totalmente natural? Brigitte Bardot, Carla Bruni y Vanessa Paradis son algunos de los tantos íconos de la moda francesa que marcaron tendencia en Francia. David Mallet, peluquero de renombre en París desde hace 20 años, quien además fue peluquero de Bruni, Charlotte Gainsbourg y Marion Cotillard, insiste en que el secreto de las francesas para un pelo impecable es más sencillo de lo que la gente piensa.

El secreto de las francesas para tener un pelo suave y saludable

"No se trata de lo que estás haciendo, sino de lo que no estás haciendo. Una chica francesa se recoge el pelo en un moño, usa shampoo en seco y polvos voluminizadores", explicó Mallet en diálogo con W Magazine. Además del shampoo seco y los polvos voluminizadores, explicó que "la mayoría de francesas se lavan el pelo cada 5 o 7 días; no es que busquen tener el look que tienen, sino que es algo que ocurre".

Brigitte Bardot, ícono de la moda francesa.

De esta manera, el color de las tinturas les dura más y su cuero cabelludo se mantiene hidratado, explica el peluquero, ya que apenas lo secan con secador de pelo. Además, las francesas no suelen usar planchita. Por el contrario, el pelo "tiene que tener movimiento, ese aire despeinado y sexy del día después". "Por eso estoy enamorado del pelo francés y del público internacional que viene a verme", concluyó.

Sin embargo, para muchas personas que tienen cuero cabelludo graso no es una opción lavarse el pelo cada 5 o 7 días. Claro que este proceso se hace de forma gradual, para que el cuero cabelludo se acostumbre, pero no es una meta realista para todas las personas. Con que pruebes un shampoo seco y polvo voluminizador, y luego te lo seques con secador normalmente, ya vas a poder lograr esa estética. Si podés al menos lavar el cabello día por medio para que no se estropee tanto, mucho mejor.

Carla Bruni, ícono de la moda francesa.

Además, Mallet sumó que las francesas se secan el pelo boca abajo, para potenciar el volumen y el movimiento. Por otro lado, otras prefieren el secado natural y directamente no se lo secan. Por último, el experto aconseja evitar el agua caliente, y para quienes tienen el pelo muy seco o con rulos, usar acondicionador en los lavados, o bien usar un sérum nutritivo e iluminador en las puntas.