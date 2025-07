Moda invierno: el color en tendencia para este 2025 que ya es el favorito de los diseñadores franceses

Moda invierno: el color en tendencia para este 2025 que ya es el favorito de las diseñadoras francesas

Existe un color muy elegido actualmente por diseñadores de moda que va a ser tendencia este invierno 2025. Los colores neutros, como negro, blanco, beige, marrón y gris, fueron tendencia durante estos últimos años. Incluso al día de hoy, siguen siendo los colores más elegidos por las mujeres que prefieren looks clásicos, elegantes y atemporales. Sin embargo, otro color que cumple con estas características pero que no es neutro es el más elegido del año.

Se trata del azul marino. Décadas atrás, la diseñadora icónica Coco Chanel lo tuvo en cuenta para varios de sus diseños. Este color elegante, sofisticado y nostálgico va a recobrar protagonismo durante esta temporada invernal. Este tono fue furor durante la Fashion Week 2025, junto con el bordó y el verde oliva.

Diseñadores y tiendas francesas contemporáneos están sumando el azul marino a sus colecciones, como Marine Serre, quien en su colección otoño-invierno 2025 lo incorporó en conjuntos monocromáticos con cortes deportivos y urbanos. Por su parte, la casa de moda francesa Jacquemus también incorporó este tono en su colección, así como Chloé. Este color se vio en pantalones, tapados, tejidos de lana, prendas con gamuza, entre muchas otras.

Cómo combinar el azul marino para este invierno 2025

Para este invierno 2025, el azul marino se puede combinar de diferentes maneras, según cuál sea tu estilo personal.

Con negro

Si querés un look sofisticado y nocturno, combinarlo con negro es ideal. Queda muy bien para ir a la oficina, para una cena de noche, o bien para verte elegante durante el día. Podés usar un suéter azul con una parte de abajo negra, como un jean, una falda larga plisada, o bien con un tapado de alguno de estos colores. Las bufandas grandes también son una accesorio en tendencia para este invierno que podés sumar a tus looks.

Moda invierno 2025: cómo combinar azul marino.

Con blanco, beige o marrón

El azul marino queda muy bien con blanco, beige o marrón. Esto remite al estilo "marinero" que surgió décadas atrás, con los clásicos suéteres blancos a rayas azules. Se ve muy sofisticado, y recuerda a los looks que usaban las mujeres de clase alta para ir a navegar. Podés combinar un suéter azul con un pantalón de jean blanco, o bien con un tapado beige.

Monocromático

Para un look monocromático, es decir, de un solo color, solamente necesitás elegir varias prendas de color azul marino. Un conjunto sastrero, o un conjunto de abrigo y pantalón, son ideales. Este look proyecta seriedad, autoridad y elegancia. Podés jugar con diferentes texturas, como lana, cuero o algodón, para que el look se vea más interesante, o con diferentes tonos de ese mismo color.