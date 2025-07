El truco viral para evitar que la milanesa quede rojiza y lograr la cocción perfecta

El truco para que la milanesa no quede rojiza.

Marito Laurens, reconocido carnicero e influencer argentino, se volvió viral en TikTok al compartir un truco que todo fanático de las milanesas debería conocer. Según explicó, uno de los errores más comunes al comprar milanesas preparadas es que muchas veces quedan rojizas después de cocinarlas, algo que arruina la presentación y el sabor.

El motivo, detalló Marito, es que muchas milanesas se hacen con cortes de carne que ya no están bien fríos o que directamente no son los indicados para este plato. "La milanesa cuando te queda en roja es porque la hicieron de alguna carne que ya había perdido el frío... o cortes que usualmente no son para milanesa", afirmó.

Para evitar este problema, Laurens recomienda pedir en la carnicería una milanesa "mariposa, pero que no la corte hasta el fondo". Esta técnica permite obtener una pieza más grande y uniforme, que se cocina de manera pareja y queda mucho más sabrosa. "Una sola milanesa, primero que a mí la milanesa no me gusta fina. Vamos a pedirle que corte, ¿qué vamos a hacer? Cuadrada, mi favorita", agregó.

Además, compartió algunos otros trucos para condimentar y preparar milanesas caseras con resultados profesionales. Sugirió usar ingredientes simples pero efectivos: Agregarle 20 gramos de perejil y dos dientes de ajo. Esta mezcla aromática se incorpora antes de pasar la carne por huevo y pan rallado.

En cuanto al empanado, Marito aconsejó utilizar tres huevos por kilo de carne y seguir una técnica específica: "Mojarla y ahí pasarla por el pan rallado". Para potenciar los sabores, recomendó dejar las milanesas empanadas unas sobre otras, para que absorban mejor el condimento.

El chef Marito Laurens compartió sus secretos para hacer las mejores milanesas.

¿Por qué no hay que usar poco aceite para freír milanesas?

Siempre es recomendable usar bastante aceite, que la porción quede flotando y cubierta en su totalidad. "El problema aparece cuando pensamos que nos hacemos un favor usando menos aceite. ¡Esto es solo bueno para nuestros bolsillos! Si la cantidad utilizada es escasa, al agregar los bastones de papa o de cualquier otro alimento, la temperatura del medio de cocción disminuirá bastante", expresaron desde el sitio Chequeado.

Una disminución de la temperatura del aceite, que ronde en los 150 °C o menos, va a generar que el alimento sumergido absorba una gran cantidad, dando como resultado que se dispare el porcentaje de calorías presente en cada porción que se consuma. Mientras que un valor elevado, que se encuentra cerca o supere a los 200 °C, es probable que la sustancia comience a descomponerse y se queme.