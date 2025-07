¿Cuál es la receta de milanesas que le gusta a Messi?

Cuáles son las milanesas que le gustan a Messi

No hay dudas que las milanesas son uno de los platos más preferidos de los argentinos y esto no es ninguna excepción en Lionel Messi, que reconoció que son sus preferidas. Sin embargo, no se trata de una elaboración común porque dispone de algunos agregados que se deben respetar con el fin de encontrar un sabor especial. Una receta que es producto del ingenio de la madre del astro.

Hay varias maneras de preparar las milanesas, debido a que cada persona tiene determinados conocimientos sobre el empanado, el corte de carne, la mezcla del huevo con las especias y ni hablar de las guarniciones. Esto último abre una gran abanico de posibilidades que va desde papas fritas, puré, ensaladas, fideos y legumbres. Son enormes las combinaciones y mucho más los resultados.

"Lionel Messi se convirtió en nuevo socio e inversor del Club de la Milanesa. El acuerdo busca consolidar la milanesa como un emblema de la gastronomía argentina y llevarla al mundo. Será embajador de su plato favorito", expresaron desde Dataref_ar, como figura el usuario de X (Ex Twitter). No hay duda alguna que los locales comenzarán a ofrecer la versión que más le gusta al jugador.

El hecho de que se conozca la receta de las milanesas que le gustan a Lionel Messi es producto de dos fuentes que confirmaron la preparación. Una de ellas es el mismo jugador que reconoció cómo le gusta que le sirvan las porciones en el plato. "Y... no sé, la salsa quizás, que va arriba. No sé, comí muchísimas muy buenas, pero debe ser porque fue la primera, la que comí siempre en mi casa", señaló hace un tiempo en Olé.

Por otro lado, se debe considerar que Tomás Messi, sobrino y ahijado del jugador, por medio de un video de Instagram mostró como Celia Messi elaboraba milanesas. El detalle se encuentra en usar una carne no tan gruesa y con la menor cantidad posible de grasa con el fin de que al momento de comerlas sea una experiencia agradable. En conclusión, la receta elegida es la napolitana y con bastante queso.

Receta de milanesas napolitanas

Ingredientes

1 kilo de bifes de nalga

2 huevos

2 dientes de ajo

Perejil picado

Sal y pimienta

Pan rallado

Aceite

1 taza de salsa de tomate

250 gramos de mozzarella

Orégano

Paso a paso

Quitar los excesos de grasa de los bifes y darle golpes con el fin de que no sean tan gruesos. En un bowl colocar los huevos, las especias, sal y pimienta con el fin de mezcla. Dejar reposar durante 10 minutos para que todo termine de integrarse. Pasar las milanesas por pan rallado.