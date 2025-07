A cinco meses del crimen, el doloroso mensaje del papá de Kim: "Me pierdo" El papá de Kim Gómez escribió un sentido mensaje en redes sociales a cinco meses del brutal asesinato de su hija. "No entiendo cómo te abrieron la puerta y no te dejaron bajar", se lamentó.

Después de cinco meses del brutal crimen de Kim Gómez, la niña asesinada en un violento ataque en la ciudad de La Plata, su papá Marcos Gómez difundió un doloroso mensaje en sus redes sociales recordando el hecho. "Me pierdo pensando en por qué te abrieron la puerta y no te dejaron bajar", escribió. Junto al texto compartió una imagen de una botella de agua que su hija usaba y que quedó en el auto, que recuperó en los últimos días. En el sentido posteo, Marcos aún se pregunta qué pasó exactamente en los últimos momentos de vida de su pequeña hija: "A veces me pierdo en el aire pensando por qué te abrió la puerta ese pibe y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué pasó en ese asiento, aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente". Además en el posteo relató el esfuerzo que le costó comprar el auto a la familia. "Ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad, para no andar en la calle caminando o en micro, para llegar del colegio a sus actividades". La imagen que acompañó el texto muestra que encontró dentro del auto una botella de Mickey Mouse que pertenecía a Kim: "Tiene tu agua, todavía tus stickers y ahora mis lágrimas". Asimismo, Marcos aseguró que "no hay ningún sentido a tanto sufrimiento". El mensaje concluyó diciendo: "Te pido de tu luz para seguir peleando. Quiero ser valiente como vos. Nunca me dejes, yo no lo voy a hacer. Te amo, Kim". En qué situación está el menor implicado y cómo sigue el caso El adolescente imputado por el crimen se encuentra alojado en el Centro de Recepción de La Plata desde febrero pasado, cuando sucedió el hecho. Está acusado de robar el auto de la madre de Kim, de 7 años, con la menor en su interior. Durante la huida, la arrastraron alrededor de 15 cuadras, lo que provocó heridas fatales en la pequeña. A pesar de que se trataba de un menor no punible, la Justicia consideró que la gravedad del hecho justificaba una medida excepcional de encierro preventivo, conforme al artículo 64 de la ley 13.634 de la provincia de Buenos Aires. La defensa del joven cuestionó la decisión judicial argumentando que la privación de libertad resultaba incompatible con los tratados internacionales que protegen los derechos del niño. Por eso, solicitó su inmediata liberación y como alternativa, propuso el arresto domiciliario o su traslado a un centro menos restrictivo. Sin embargo, el Tribunal rechazó estos planteos, considerando que el asesinato de la niña constituía una situación de extrema gravedad que ameritaba una respuesta judicial excepcional. La Sala V del Tribunal de Casación, a cargo de los jueces Manuel Bouchoux y Daniel Carral, tomó contacto directo con el menor y evaluó los informes de los equipos interdisciplinarios. Según estos documentos, el adolescente muestra avances significativos: está cursando el secundario, mantiene un vínculo estable con su madre (quien lo visita semanalmente) y participa en actividades terapéuticas. Los jueces valoraron que el abordaje actual apunta a reforzar el respeto por los derechos de los demás y facilitar su futura reinserción social.

