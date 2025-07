Pese al ajuste de Milei, el 60% de los usuarios de La Rioja poseen boleto estudiantil gratuito

La provincia de La Rioja informó que entre el 50% y el 60% de los usuarios que diariamente utilizan el servicio urbano de pasajeros Rioja Bus son estudiantes que acceden al Boleto Estudiantil Gratuito (BEG). Este dato explica, la importancia de la inversión del Gobierno provincial, a través de la Secretaria de Transporte, como apoyo a los la formación académica de los riojanos y el alivio económico a las familias que, a diferencia del beneficio de la gratuidad del boleto, deberían pagar 600 pesos por pasaje.

En diálogo con Rioja Virtual, la encargada de la Secretaría, Alcira Brizuela, aseguró: "Ha aumentado mucho la cantidad de gente que utiliza el boleto estudiantil gratuito. Casi el 50% o el 60% de los pasajeros que diariamente utilizan el servicio de Rioja Bus son chicos que utilizan el boleto estudiantil. Por eso el gobierno de la provincia es el que más recursos pone porque no es mucha la recaudación que tenemos”.

"Se quisiera tener una mejor frecuencia, no de 18 a 20 minutos como hay ahora sino de 10 minutos. Así habría más pasajeros porque la frecuencia sería mayor y con mayor cobertura de barrios. Pero la situación económica y la falta de fondos por parte de Nación no permite comprar más colectivos", explicó Brizuela.

La importancia del redito social que tiene el transporte público

La titular de Transporte señaló que la cantidad de usuarios del servicio de Rioja Bus no disminuyó y que se mantiene estable, lo que significaría que la provincia mantuvo la cantidad de estudiantes pese al recorte por parte de Nación al sistema de subsidio de transporte en todo el país. "La cantidad de pasajeros que tenemos no ha bajado, seguimos con la misma cifra. Y no aumenta porque no tenemos más colectivos, si tuviéramos más líneas y colectivos tendríamos más pasajeros", aseguró. La funcionaria remarcó el aumento de los costos que debe afrontar la empresa, sobretodo los vinculados al mantenimiento de los colectivos.

Al respecto, destacó: "La flota ya tiene casi 5 años por lo cual es mayor el gasto para el mantenimiento de los colectivos. Además, el estado de las calles tampoco ayuda pese al esfuerzo de la municipalidad. Es una situación complicada en todo sentido y todo afecta al servicio. No tenemos calles ni buena iluminación y además tenemos que hacer mantenimiento de las paradas o hacer poda de árboles. Todo significa un gasto y los recursos son pocos".

Este lunes volvió el servicio con frecuencia normal tras la finalización del receso invernal en los colegios, que además abarcó a la Administración Pública. "El lunes vuelve el servicio con frecuencia normal y flota completa. También el boleto estudiantil gratuito ya que se vuelve a habilitar el sistema. Todos los coches está a punto y desde el lunes salen todos con normalidad", explicó Brizuela y concluyó: "No hay aumentos de tarifa previsto, hace muy poco se aumentó el boleto y lo vamos a mantener seguramente hasta fin de año".