Aguinaldo de diciembre: qué pasa si no me pagan

Se acerca diciembre y, para muchos trabajadores, el cobro del medio aguinaldo. A fin de año, los empleados registrados perciben la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), que constituye un derecho del trabajador y una obligación legal del empleador, tal como lo establece la Ley de Contrato de Trabajo.

Pero, ¿qué hacer si todavía no me pagaron el aguinaldo de diciembre y me corresponde? El medio aguinaldo es un concepto claramente regulado: quienes deben cobrarlo reciben el 50% del salario mensual más alto percibido por cualquier concepto durante el segundo semestre del año. En ese cálculo se incluyen horas extras, comisiones y otros adicionales habituales.

No forman parte del cálculo los conceptos considerados no remunerativos, como puede ser la vestimenta laboral u otros beneficios de ese tipo. A su vez, el aguinaldo tiene un tratamiento particular en materia de descuentos: no está alcanzado por aportes a la seguridad social ni por el impuesto a las ganancias hasta ciertos topes, de acuerdo con la normativa vigente. Tanto el monto como la fecha exacta de pago pueden verse modificados por convenios colectivos o acuerdos sectoriales, aunque siempre dentro del marco legal.

Qué pasa con el aguinaldo de diciembre

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre?

La segunda cuota del aguinaldo se paga en diciembre. La ley establece como fecha límite el 18 de diciembre, aunque algunos empleadores pueden abonarlo antes o utilizar el plazo de gracia permitido.

¿Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre?

Tienen derecho a cobrar el aguinaldo:

Los trabajadores registrados en relación de dependencia .

Los jubilados y pensionados, que lo perciben a través de ANSES.

Qué hacer si todavía no me pagaron el aguinaldo

Si llegada la fecha el aguinaldo no fue abonado, el trabajador cuenta con herramientas formales para reclamarlo. En primer lugar, puede intimar al empleador mediante una carta documento, exigiendo el pago del SAC adeudado. En esa comunicación se deja constancia del incumplimiento y se advierte sobre la posibilidad de iniciar acciones legales si no se regulariza la situación. Si, aun así, el empleador no cumple, el trabajador puede realizar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, que tiene facultades para intervenir, convocar a audiencias y aplicar sanciones en caso de corresponder.

Aguinaldo de diciembre: ¿qué pasa si no me lo pagaron?

¿Cómo calcular cuánto cobro de aguinaldo en diciembre?

El cálculo del aguinaldo se realiza de la siguiente manera:

Se toma el mejor sueldo bruto del segundo semestre del año.

Sobre ese monto se aplican los descuentos correspondientes (jubilación, obra social, entre otros).

Así se obtiene el monto neto o de bolsillo que se cobra por aguinaldo.

En el caso de trabajadores que no hayan completado el año en el empleo registrado, el aguinaldo se paga de forma proporcional. Para esos casos, existen dos formas de calcularlo:

Dividir el mejor sueldo recibido durante el período trabajado por 12 y multiplicar el resultado por la cantidad de meses trabajados.

Multiplicar los meses trabajados por el 50% del mejor salario mensual y luego dividir ese resultado por seis.

En todos los casos, el aguinaldo de diciembre no es un beneficio opcional ni un premio: es un derecho adquirido, y su falta de pago habilita al trabajador a reclamarlo por las vías legales correspondientes.