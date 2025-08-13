El boom de las hebillas y los clips en el pelo, el nuevo look de los centennials.

En los últimos meses, las hebillas y clips para el pelo dejaron de ser un simple accesorio funcional para convertirse en protagonistas de los peinados más cancheros y a la moda. Desde las pasarelas internacionales hasta los looks de influencers y celebridades, este revival noventoso y dosmilero llegó para quedarse. Con brillos, perlas, metalizados, maxi tamaños o minimalistas, las opciones son infinitas y se adaptan a todos los estilos y ocasiones.

Parte de su encanto radica en que no requieren grandes habilidades para lucir bien: bastan unos pocos segundos y el accesorio adecuado para transformar un look simple en algo con personalidad. Además, son una solución práctica para controlar mechones rebeldes, dar un toque de color o sumar un guiño glam sin esfuerzo.

Marcas de moda, tanto de lujo como low cost, lanzaron colecciones especiales, mientras que en redes sociales se multiplican los tutoriales y videos de inspiración. Lo mejor: este boom no distingue edades ni estilos, y permite jugar con combinaciones creativas que se pueden cambiar según el humor o la ocasión.

Tres peinados fáciles y a la moda para usar con hebillas

Partido al costado con hebillas múltiples

Ideal para un look casual con un toque fashion. Solo hay que hacer una raya lateral marcada y colocar varias hebillas o clips en línea, del lado con más cabello. Pueden ser todas iguales para un efecto pulido, o mezcladas para un estilo más divertido y juvenil.

Las hebillas fueron furor a fines de los 90 y principios de los 2000 entre las adolescentes.

Media colita con clip protagonista

Perfecta para eventos informales o salidas de noche. Se toma la parte superior del cabello y se asegura con un clip grande y llamativo, que puede ser metálico, de carey o con detalles de pedrería. Este peinado estiliza el rostro y deja el accesorio como punto focal, combinando comodidad y estilo.

Tres peinados sencillos con hebillas, broches y clips.

Rodete bajo con hebilla lateral

Elegante y minimalista, este peinado funciona tanto para la oficina como para una cena especial. Se hace un rodete bajo bien tirante o más relajado, según el gusto, y se coloca una hebilla grande o un pasador con diseño en uno de los laterales, a la altura de la sien. El toque de brillo o textura enmarca el rostro y suma sofisticación.

La clave para que estos looks funcionen está en elegir accesorios que dialoguen con el outfit y la ocasión. Con muy poco tiempo y presupuesto, las hebillas y clips son el nuevo comodín beauty para elevar cualquier peinado.