Kicillof presentó el Operativo Sol: "Estamos a contramano de lo que realiza el gobierno nacional"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof inauguró la temporada de verano 2025-2026 en Mar Chiquita y dijo que, “a pesar de la asfixia a la que nos somete el gobierno Nacional, estamos haciendo los mayores esfuerzos junto con los intendentes para que los argentinos y bonaerenses puedan tener su merecido descanso”. El dirigente presentó el Operativo de Sol a Sol que funcionará en cada uno de los destinos turísticos en los próximos meses.

“Estamos atravesando una situación económica muy complicada que no deja de batir récords en cuanto a caída en diferentes sectores. Estamos hace dos años con una política económica cuyo objetivo está absolutamente divorciado del trabajo argentino y del turismo en la Argentina”, señaló. En ese sentido, el Gobernador dijo que “las familias bonaerenses y todos los sectores que generan sus ingresos en actividades vinculadas al turismo saben que cuentan con el Gobierno provincial: mientras Milei promueve un récord de visitas a Brasil y Punta del Este, nosotros estamos haciendo una inversión enorme y trabajando todos los días para apoyar al turismo local y lograr la mejor temporada posible”.

Medidas para promover el turismo

Durante la temporada, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica tendrá presencia con dos paradores de ReCreo en Villa Gesell y Miramar, los cuales ofrecerán desde el 3 de enero actividades diarias para todo público como clases de baile, talleres deportivos y servicios de sombrillas, reposeras y baños. Además, funcionará un camión itinerante que recorrerá las fiestas populares de los distintos municipios ofreciendo productos regionales, actividades y juegos para toda la familia.

En tanto, Costa resaltó: "Mientras que el Gobierno nacional abandonó por completo su responsabilidad de fomentar el turismo local, nosotros nos comprometemos a acompañar y sostener una actividad clave para la región: vamos a redoblar esfuerzos para que la provincia de Buenos Aires siga siendo el principal destino del país y que las familias tengan el disfrute y descanso que se merecen".

El Banco Provincia ofrecerá préstamos de hasta $2 millones para servicios turísticos y recreativos, cuotas sin interés con tarjetas de crédito y continuará con sus líneas de promociones y políticas de reintegros a través de Cuenta DNI. Por su parte, el Instituto Cultural llevará adelante una programación con actividades libres y gratuitas en diferentes puntos turísticos que permitirá garantizar el acceso a la cultura y generar empleo para más de 1.000 artistas de la Provincia. Las propuestas incluyen shows musicales y teatrales, eventos de humor, talleres, ciclos de lecturas y exposiciones para las infancias.

“Frente a un Gobierno nacional totalmente ausente, tenemos la suerte de contar con una Provincia que trabaja todos los días del año para acompañar al turismo y mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Mar Chiquita”, expresó el intendente Wischnivetzky.

Cómo funcionará el Operativo de Sol a Sol

Se destinará más de 20.000 efectivos policiales, 200 nuevos patrulleros y 60 motos para las ciudades costeras. En materia sanitaria se dispondrán 35 ambulancias, 1 helicóptero sanitario, 18 postas de salud y se reforzará el sistema de atención al turista a través de equipos de emergencia en rutas y destinos turísticos. En tanto continuarán controles de tránsito, alcoholemia y documentación en las rutas. Para ello se dispondrán 65 agentes fiscalizadores en corredores viales y habrá controles a transportes de carga en puntos estratégicos. Finalmente habrá un mayor despliegue de AUBASA en el corredor atlántico, por lo que se reforzarán las áreas de descanso y prevención de accidentes.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; las subsecretarias de Turismo, Soledad Martínez; de Políticas Culturales, Victoria Onetto; de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; y de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro; sus pares de Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Eduardo Aparicio; y de Técnico, Administrativo y Legal del Instituto Cultural, Tomás Viviani; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; y el concejal de General Pueyrredon, Gustavo Pulti.

Además, participaron los intendentes de Chascomús, Javier Gastón; de Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño; de General Alvarado, Sebastián Ianantuony; de General Guido, Carlos Rocha; de General Lavalle, Nahuel Guardia; de General Madariaga, Esteban Santoro; de General Pueyrredon, Agustín Neme (interino); de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Navarro, Facundo Diz; y de Pinamar, Juan Ibarguren.