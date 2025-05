Murió el pelo largo: el corte de mujer que ya es tendencia en Londres para este invierno 2025.

Un nuevo corte de pelo corto para mujer ya es furor en Londres y va a ser tendencia este invierno 2025. El pelo largo es un clásico que siempre se mantiene en el tiempo, y si bien es la opción más segura para quienes no se animan a cambios arriesgados, darle una oportunidad al pelo corto este invierno puede ser una gran idea. Este corte de pelo no solamente es elegante y sofisticado, sino además muy cómodo y adaptable a casi cualquier tipo de pelo.

Las modas son cíclicas, y muchas veces, vuelven con fuerza tendencias de décadas anteriores. Este es el caso del corte bob pageboy, que fue furor en los años 60 y la princesa Diana fue una de las principales figuras en ponerlo en tendencia. Este corte, que llega a la altura del mentón, con bordes marcados y generalmente acompañado de un flequillo recto, mezcla delicadeza y definición.

Se llama así porque es el peinado que llevaban los pajes en la época medieval, explica Jessica Ruby, estilista de celebridades y fundadora de The Flamingo Lounge, en diálogo con Real Simple. "Este estilo llegó a la fama en los años 60 gracias a íconos mod como The Beatles y la princesa Diana, cuya variante característica mantenía la forma pero añadía volumen y pulido. Puede llevarse como un bob limpio o con una graduación corta y redondeada. Este look es vanguardista y editorial. Pensá en la energía cool de una chica de East London, reinterpretada con la mirada del 2025", explica la experta.

Al día de hoy, el bob pageboy se impone dentro de la tendencia de cortes cortos, al lado de opciones como el bob parisino, el italiano y el corte Christy, que es una adaptación moderna del clásico bowl cut. La diferencia es que mientras esos cortes tienen un aire más descontracturado y liviano, el pageboy se diferencia por tener un toque más dramático y definido.

"Estamos viendo un cambio de lo de bajo mantenimiento a lo de alto impacto. El bob pageboy está estilizado sin disculpas; es afilado, intencional y atemporal. Modelos, influencers y músicos están adoptando looks más estructurados que muestran confianza y personalidad, y el estilo se está reinterpretando en todas partes, desde TikTok hasta la semana de la moda", sumó.

Corte bob pageboy en tendencia para este invierno 2025

Corte de pelo en tendencia para este 2025.

Cómo tener un corte bob pageboy perfecto

La clave para stylear este corte de pelo es cortárselo cada 8 semanas aproximadamente. "Para mantener la forma limpia y fresca, deberías cortarlo cada seis a ocho semanas", dice Ruby. También destaca que es importante hacerse este corte con un profesional con experiencia en este tipo de cortes, ya que es un estilo que exige precisión y técnica. Aunque podés optar por llevarlo con textura natural, si querés lograr ese acabado icónico, el secado es fundamental.

"Empezá secando el cabello envolviéndolo con un cepillo ventilado y un secador potente", señala. Además, usar productos como crema para secado y serum le aportarán un brillo saludable. Si querés definirlo, una buena idea es plancharlo. Complementar el secado con la plancha te va a ayudar a conseguir líneas rectas y prolijas, que enmarcan el rostro a la perfección. No te olvides aplicar protector térmico para evitar daños y conservar las puntas nítidas y pulidas. Por otra parte, si te aburrís del pelo lacio y querés ondas, podés sumar ondas ligeras con planchita o buclera.