Cuál es la mejor carne para cocinar al horno

La carne al horno se encuentra entre las mejores opciones para hacer un rico almuerzo o cena y hay ciertos cortes de carne que se destacan por su sabor, ternura y buena cocción lenta. Un especialista reveló cuál es la mejor carne para hacer al horno.

¿Cuál es la mejor carne para cocinar al horno?

El horno es el gran aliado para lograr platos jugosos y bien dorados, pero muchas veces la clave está en elegir la pieza adecuada de carne. El carnicero especialista de Corte Selecto reveló que la mejor carne para hacer al horno es la colita de cuadril.

Se trata de un corte magro, de forma triangular que se puede manipular y cocinar fácilmente. La colita de cuadril se caracteriza por su textura suave y jugosidad, sin tener exceso de grasa. Además, es un corte rendidor: no tiene hueso y casi no hay desperdicio. Una sola rinde para varias personas.

La mejor carne para hacer al horno es la colita de cuadri, ya que es jugosa y no tiene hueso

Cómo se cocina la colita de cuadril al horno: recomendaciones

La colita de cuadril se adapta a diferentes tipos cocciones. En el horno se puede aprovechar a cocinarla rellena o entera y lentamente para acrecentar su sabor. Todo depende del tipo de preparación que quieras hacer y de los sabores que busques, aunque el corte asegura terneza y jugosidad.

Preparación simple

La preparación básica de la colita de cuadril al horno es perfecta para un almuerzo o cena familiar. Solo hay dos pasos claves a la hora de cocinarla:

Salpimentar la pieza y llevarla a la sartén para dorarla y sellar sus jugos.

Cocinar en un horno precalentado a 180 °C alrededor de 40 a 50 minutos, o hasta alcanzar el punto de tu preferencia.

Consejo: cuando se cocina en esta versión simple un gran acompañamiento son las verduras asadas, las papas o una salsa de vino tinto.

La colita de cuadril se puede acompañar con unas papas, un salteado de vegetales o una buena salsa

Colita de cuadril rellena

Para elevar un poco más el plato se puede preparar una colita de cuadril rellena. Si bien lleva más ingredientes, aporta mucho más sabor y se puede elegir las combinaciones que más te gusten. El paso a paso es el siguiente: