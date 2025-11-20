Cuál es la mejor carne para acompañar el puré

Uno de los grandes opciones para una cena o un almuerzo es la carne con puré de papas. Sin embargo, en ese tipo de preparaciones es clave elegir el corte de carne correcto que después se volverá el protagonista del plato. Cuál recomiendan los especialistas.

¿Cuál es la mejor carne para acompañar con puré?

El carnicero especialista de Corte Selecto recomendó comprar cuadril para acompañar con puré. Este corte, tierno, sabroso y versátil, se convierte en la elección perfecta para complementar la textura cremosa del puré de papas. Ya sea a la plancha, al horno, en bifes jugosos o a la cacerola, el cuadril aporta un sabor profundo y es ideal para quienes buscan preparar una comida simple, casera y llena de sabor.

La receta clave de Paulina Cocina para hacer colita de cuadril

Entre las diferentes preparaciones para hacer con cuadril, uno de los grandes clásicos argentinos es la colita de cuadril a la cacerola que queda muy bien con el puré. La influencer Paulina Cocina compartió el paso a paso para cocinar la versión que le preparaba su mamá.

Ingredientes (para tres o cuatro porciones)

1 Colita de cuadril (o peceto, o lomo, o cacho de carne a gusto y piacere)

2 tazas de caldo

2 tazas de vino

1 cda. de maicena

Sal, pimienta y aceite

Verduras: son a elección y de la cantidad que se prefiera. Paulina Cocina utiliza: 1 trozo de ají morrón rojo 2 cebollas de verdeo 2 dientes de ajo 1 puerro 1 tallo de apio



El mejor corte de carne para comer con puré de papas es el cuadril

Preparación paso a paso

Salpimentar la colita y sellarla unos 5 minutos de cada lado. Retirar de la olla y reservar. Es clave no lavar la olla porque los jugos de la carne se utilizarán como fondo para la preparación. Picar las verduras y saltearlas en el fondo de cocción de la colita. No importa el tamaño porque después se trituran. Cuando la cebolla ya esté transparente, agregar la colita, el caldito) y el vino. Una vez que rompa el hervor bajar el fuego a mínimo y cocinar unos 40 minutos, revolviendo de tanto en tanto. La colita de cuadril se cocina tapada toda la cocción Pasado este tiempo, retirar la colita de la olla (debe estar cocida a punto) y triturar las verduras hasta que quede una salsa fina. Es importante dejar que se entibien las verduras antes de hacerlo para no dañar la minipimmer. Por otro lado, espesar la salsa con maicena. Hay que disolver una cucharada de maicena en un vaso de agua fría, incorporarlo a la salsa y revolver hasta que hierva Por último, cortar colita de cuadril ya cocida en trozos y ponerla en la olla hasta la hora de servir.

Consejo: este plato se puede acompañar con puré de papas, pero también va bien con otras guarniciones suaves y neutras como el arroz para que no se opaque el sabor de la salsa.