Cuál es la carne más económica para desmenuzar

La carne desmenuzada se puede usar en diferentes preparaciones, ya sea desde empanadas, tacos y hasta sandwiches. Si bien suele utilizarse la bola de lomo para desmechar hay una opción mucho más económica para hacer carne desmechada: la tortuguita.

Qué parte es la tortuguita y cómo se cocina

En Argentina se le llama tortuguita al músculo gastrocnemio (el gemelo) de la vaca. Se trata de una carne magra, con poca grasa, que se hace tierna con una cocción larga y puede ser muy rica. El nombre del corte se debe a que justamente parece una tortuga. Este tipo de carne suele utilizarse en preparaciones como pucheros, estofados, pero también se puede usar para desmenuzar.

Qué cortes de carne recomiendan los especialistas para cada plato

Además de la tortuguita o bola de lomo o para hacer carne desmechada, el carnicero especialista explicó que otros cortes de carne se utilizan en platos tradicionales argentinos como:

Para hacer un guiso : roast beef , la alternativa económica para esta receta puede ser la aguja

: , la alternativa económica para esta receta puede ser la aguja Para tacos : la nalga o como alternativa más económica está la carne blanda de paleta

: o como alternativa más económica está la carne blanda de paleta Para comer con puré : el cuadril , la opción económica es la costeleta

: , la opción económica es la costeleta Para hacer albóndigas : carne picada especial

: carne picada especial Para hacer al horno: colita de cuadril

La carne más económica para desmenuzar es la tortuguita

Receta de sándwich de carne desmenuzada

La carne desmenuzada se puede comer al plato, aunque también es ideal para disfrutar de un buen sandwich. La preparación lleva tiempo, pero te asegura una comida de calidad y muy deliciosa.

Ingredientes

1 pieza tortuguita

4 cebollas

2 morrones chicos

2 ramas cebolla de verdeo

1 tomate maduro

1 vaso vino tinto

C/n aceite

C/n sal

C/n pimentón extra

C/n ajo picado

Una de las grandes preparaciones con carne desmechada son los sandwiches

Preparación paso a paso