Volkswagen confirmó el regreso de un modelo clásico totalmente renovado

Volkswagen anunció el lanzamiento de un popular modelo renovado.

Volkswagen confirmó el inicio de la preventa de su nuevo modelo Tera en toda su red de concesionarios oficiales. Este vehículo, importado desde Brasil, se posiciona como uno de los más accesibles dentro de la gama de la marca para el mercado local y su lanzamiento oficial será el 12 de agosto.

Desde la empresa señalaron que "la red de concesionarios Volkswagen ya está disponible para asesorar a quienes quieran ser los primeros en subirse al nuevo ícono de la marca". El Tera se ubicará entre los modelos Polo y Nivus, situándose así en el segundo escalón de accesibilidad dentro del catálogo alemán.

Volkswagen busca consolidar al Tera como un auto popular y accesible en toda Latinoamérica. Por eso, eligieron presentarlo en el Carnaval de Río de Janeiro, considerado "la fiesta más popular del mundo" según los brasileños, y lo compararon con súper ventas emblemáticas como el Escarabajo o el Gol. En Brasil, el modelo recibió 12 mil pedidos en apenas 50 minutos y actualmente enfrenta demoras de hasta 90 días para la entrega.

Este crossover con estilo SUV fue desarrollado y fabricado en la planta de Taubaté, en San Pablo, Brasil. Desde allí se exportará a 25 países de Latinoamérica, con posibles destinos en África. Entre sus principales competidores se encuentran el Fiat Pulse, Renault Kardian y Citroën Basalt, todos vehículos compactos con diseño inspirado en SUV.

Cuáles son las características del nuevo modelo Volkswagen Tera

En cuanto a su diseño, el Volkswagen Tera tiene una silueta similar al Nivus, pero sin la característica caída "fastback" en la parte trasera. Su imagen incorpora elementos típicos de un SUV, como plásticos negros en la parte baja, guardabarros pronunciados y barras de techo. La versión tope de gama, llamada Outfit en Brasil y que también estará disponible aquí, destaca por su techo negro y nuevos colores como rojo, azul y un gris con tono celeste.

El lenguaje estético del Tera se diferencia del resto de la familia Volkswagen, con líneas más suaves y onduladas. Los guardabarros delanteros y traseros generan una sensación de mayor anchura, reforzada por falsas tomas de aire que aportan volumen al diseño. En dimensiones, mide 4,15 metros de largo, 1,78 metros de ancho y 1,50 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,75 metros y un baúl con capacidad para 350 litros.

El interior presenta novedades en comparación con otros modelos compactos de Volkswagen. La plancha de a bordo está dividida en dos alturas y combina colores y texturas diferentes, sumando iluminación ambiental LED. La pantalla central, que se apoya sobre la consola como una tablet, se une a un tablero digital y un volante compartidos con el Polo, Nivus y T-Cross.

Los contrapuertas ofrecen un juego de formas y texturas, mientras que los asientos delanteros tienen un respaldo enterizo que incluye el apoya cabezas. El tapizado simula cuero con un diseño tramado y un degradé desde un tono claro en la parte superior hasta uno oscuro en la inferior.

En tecnología, el Tera contará con un sistema de conectividad que permitirá monitorear el estado del vehículo desde una app en el celular. Además, incluirá sistemas de asistencia a la conducción, aunque aún no se detallaron cuáles ni en qué versiones.

Sobre la seguridad, el modelo obtuvo la máxima calificación de 5 estrellas en pruebas de Latin NCAP. En el apartado mecánico, el Volkswagen Tera estará equipado con un motor 1.0 litro y una caja automática de 6 velocidades. Este propulsor, ya conocido en el mercado nacional, entrega 101 caballos de fuerza y 170 Nm de torque.