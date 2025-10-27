Instagram suma una función muy pedida por los usuarios: el historial de reels

Instagram anunció el lanzamiento de una nueva función que permite a los usuarios ver el historial de Reels que han visto dentro de la aplicación. Esta característica, solicitada desde hace tiempo, ya está comenzando a desplegarse en algunos mercados y facilita revisar, volver a reproducir o compartir vídeos previamente vistos.

La actualización comenzó a desplegarse de forma gradual en algunos países y llegará a todos los usuarios en las próximas semanas. Según la compañía, el objetivo es facilitar el reencuentro con videos que resultaron interesantes, sin tener que depender del algoritmo o de búsquedas manuales.

Cómo acceder al historial de Reels

El nuevo apartado se encuentra dentro del menú “Tu actividad”, una sección donde Instagram agrupa toda la información sobre la interacción del usuario con la app. Para acceder, basta con seguir estos pasos:

Abrí Instagram y tocá tu foto de perfil. Entrá al menú de las tres líneas (≡), ubicado arriba a la derecha. Seleccioná “Tu actividad”. Buscá la nueva opción “Historial de Reels vistos” y tocá para ingresar. Desde allí, podrás ver todos los Reels reproducidos, ordenados cronológicamente, con miniaturas y accesos directos para volver a verlos, compartirlos o eliminarlos del registro.

Qué permite hacer esta nueva función

Además de reproducir videos ya vistos, el historial ofrece la posibilidad de organizar favoritos, limpiar el registro o filtrar por fechas. En el futuro, Meta planea sumar opciones para crear colecciones automáticas o sugerencias personalizadas a partir de los Reels que más mirás.

Con esta novedad, Instagram busca reforzar la transparencia del algoritmo y brindar una experiencia más completa, en la que los usuarios puedan controlar su consumo de contenido. Es un paso más en la estrategia de Meta por mantener a Instagram competitivo frente a TikTok y YouTube Shorts, dos plataformas donde el historial de visualización ya era una función básica.