La receta secreta de las empanadas salteñas para hacerlas en casa.

Las empanadas salteñas son, sin dudas, uno de los íconos más sabrosos y tradicionales de la gastronomía argentina. Reconocidas por su relleno jugoso, aromático y con un toque justo de picante, cada bocado es una explosión de sabor que transporta al corazón del norte del país. Prepararlas en casa no solo permite disfrutar de una receta auténtica, sino también revivir una costumbre transmitida de generación en generación.

El secreto que hace únicas a estas empanadas está en la cocción lenta del relleno, que permite concentrar los sabores, y en el corte a cuchillo de la carne, que aporta una textura inconfundible. Además, el uso equilibrado de condimentos es clave para lograr ese sabor profundo y característico.

Ingredientes para preparar las tradicionales empanadas salteñas

100 g de grasa bovina o vacuna

500 g de cebolla

1 morrón rojo (opcional)

3 cebollas de verdeo

1 kg de carne (nalga, bola de lomo, roast beef o el corte que prefieras)

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de ají molido

1 cucharadita de comino

1 cucharada de pimentón

1 taza de caldo de carne

1 papa mediana

4 huevos duros

3 paquetes de tapas de empanadas

Las empanadas salteñas son un clásico del Norte Argentino.

Preparación: