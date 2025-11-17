Así es el nuevo Nations Championship 2026: los partidos que van a jugar Los Pumas en el año que viene

Los Pumas llegan con la confianza en alto luego de una remontada histórica que les permitió conseguir su primera victoria en Escocia en 16 años. Este triunfo le dio impulso a la selección argentina justo antes de encarar un cambio trascendental en el rugby internacional con la llegada de la Nations Championship 2026.

Este nuevo torneo, impulsado por el Seis Naciones junto a SANZAAR, reunirá a las doce potencias más importantes del rugby mundial y promete elevar el nivel de competencia. Argentina formará parte del bloque del Hemisferio Sur junto a Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Fiji y Japón, estas últimas como invitadas especiales.

Gabriel Travaglini, presidente de la Unión Argentina de Rugby, destacó la importancia de este lanzamiento al definirlo como “un paso histórico para el rugby mundial”. Según señaló, la Nations Championship brindará a Los Pumas “la oportunidad de medirse regularmente con las potencias del hemisferio norte y sur”, algo fundamental para la evolución del equipo.

El torneo se disputará cada dos años y constará de seis fechas repartidas en las ventanas internacionales de julio y noviembre. Cada selección jugará seis partidos, tres como local y tres como visitante, enfrentando a rivales del hemisferio opuesto para garantizar un calendario competitivo y desafiante.

El fixture que le tocó a Los Pumas para 2026 es exigente y atractivo. En julio, el equipo dirigido por Felipe Contepomi recibirá en Argentina a tres potencias europeas: Escocia el sábado 4 de julio, Gales el 11 y finalmente Inglaterra el 18. Luego, en noviembre, la gira europea incluirá enfrentamientos contra Irlanda el 7, Italia el 14 y Francia el 21. El torneo culminará con un fin de semana de finales entre el 27 y 29 de noviembre en el Allianz Stadium de Londres. Quien termine en lo más alto de cada grupo (Norte y Sur) disputará la definición para consagrar al campeón de esta primera edición.

Fechas clave de Los Pumas en la Nations Championship 2026: