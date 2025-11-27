El argentino eligió a su candidato al título.

La temporada de la Fórmula 1 se aproxima a otro cierre memorable, quizá uno de los más apasionados desde 2021, con una lucha a tres frentes entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri. Y es que tras la doble descalificación de los McLaren en el GP de Las Vegas, el vigente campeón del mundo igualó al australiano con 366 puntos, mientras que el británico permanece primero con 390 a falta de dos fechas para el cierre del campeonato.

Ahora bien, previo a la exclusión de los McLaren, la ventaja de Norris sobre sus rivales era mayor, a tal punto de que no necesitaba demasiado para consagrarse campeón en la siguiente fecha. De ahí que Franco Colapinto se haya inclinado por el piloto inglés durante su estadía en el Circuito callejero de Las Vegas, cuando le preguntaron por quién creía que se quedaría con el título de la máxima categoría en este 2025.

“Lando está andando muy bien. Está manejando muy bien. En las últimas carreras mejoró mucho en cuanto a consistencia”, comenzó el piloto argentino, que reconoció que Norris tiene más hambre que Piastri a esta altura de la temporada. “Sale con ganas de ganar, sale a matar y creo que eso es lo que necesita un campeón. Lo que tiene Max y lo que le faltaba un poco a Lando. Lo tiene un poco más que Oscar hoy en día”, agregó.

Para el momento de las declaraciones del pilarense, el británico todavía tenía una ventaja de 49 puntos sobre Verstappen, por lo que una remontada parecía casi inimaginable hasta la descalificación posterior a la carrera en Las Vegas. De ahí que Franco haya manifestado: “Tienen una diferencia grande de puntos y quedan pocas carreras. No me gusta dar opiniones sobre eso, especular, pero creo que Lando va a ganar”.

Otro aspecto importante que consideró Colapinto es el mejor rendimiento del MCL39 sobre el RB21, lo que podría guiar a Norris a quedarse con el campeonato. “Creo que Max no tiene un auto a nivel del McLaren en unas cuantas de las carreras del año y las que vienen ahora”, advirtió el argentino de cara a las citas en Qatar y Abu Dhabi, donde la escudería británica llega como favorita con su monoplaza.

El GP de Qatar se correrá bajo el formato sprint.

Lo que necesita Norris para ser campeón en Qatar

Este fin de semana, la Fórmula 1 volverá con el Gran Premio de Qatar, que se correrá bajo el formato de carrera sprint. Con 24 puntos de ventaja sobre Max Verstappen y Oscar Piastri, Lando Norris necesita rescatar dos puntos más que sus rivales en todo el fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail, de manera de estirar su ventaja a 26 unidades y volverse matemáticamente inalcanzable para la última fecha.