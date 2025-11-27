Netflix se recupera tras una breve caída durante el estreno de la última temporada de "Stranger Things"

Un teléfono inteligente con el logotipo de Netflix se coloca sobre un teclado en esta ilustración

ters) -La plataforma de "streaming" Netflix estuvo caída durante una hora para varios usuarios en Estados Unidos el miércoles por la noche, coincidiendo con el estreno de la quinta y última temporada de su exitosa serie "Stranger Things".

Según Downdetector, que rastrea las interrupciones de servicio a través de múltiples fuentes, a las 0145 GMT del jueves se habían registrado menos de 800 incidentes, frente a los 14.290 registrados a primera hora del día.

"Algunos miembros experimentaron brevemente un problema de 'streaming' en los dispositivos de TV, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas en cinco minutos", dijo Netflix en una respuesta por correo electrónico a Reuters.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Netflix ha clasificado "Stranger Things" como su tercera serie en inglés más popular a nivel mundial.

El estreno de la esperada temporada estaba previsto para las las 0100 GMT del jueves.

La plataforma se ha enfrentado anteriormente a cortes durante grandes eventos, incluyendo el combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul y el programa de telerrealidad "El amor es ciego" transmitido en vivo.

Con información de Reuters