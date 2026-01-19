Hay 60 millones de toneladas de escombros en Gaza y estiman que la limpieza llevará 7 años

En cuanto a infraestructura, más del 80% quedó destruida, lo que obliga a la población a vivir en condiciones precarias y, en muchos casos, inhumanas (Reuters).

El director ejecutivo de la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, reveló que en Gaza hay más de 60 millones de toneladas de escombros acumulados, un volumen equivalente a la capacidad de unos 3.000 contenedores marítimos. Según sus cálculos, la limpieza completa podría demandar más de siete años.

Tras recorrer la Franja de Gaza, Silva destacó que la población local se encuentra exhausta, traumatizada y agobiada por las consecuencias de los recientes ataques que violaron el alto al fuego establecido en octubre. Además, las duras condiciones climáticas, con intensas lluvias y un invierno riguroso, empeoran la situación de pobreza y desesperanza que viven los habitantes, e incluso provocaron muertes de bebés por hipotermia. .

En la zona devastada por los bombardeos israelíes, más de dos millones de personas requieren con urgencia refugios seguros, combustible y la remoción de escombros para poder restablecer servicios básicos. Silva subrayó que cada persona está rodeada, en promedio, por 30 toneladas de restos de construcción y destrucción.

El funcionario calificó el nivel de destrucción como “increíble”, indicando que viviendas, escuelas, centros de salud, vías de comunicación y sistemas de agua y electricidad quedaron destruidos. En particular, alertó sobre el impacto en la infancia: “Los niños viven cada día en medio de la pérdida y el trauma”. Además, recordó que muchos menores llevan tres años sin asistir a la escuela, lo que pone en riesgo su futuro y los expone a convertirse en una generación perdida.

Para la recuperación y reconstrucción temprana de Gaza y Cisjordania, Silva estimó una necesidad financiera de 53.200 millones de dólares, de los cuales 20.000 millones deben ser aportados en los primeros tres años para atender las urgencias.

En cuanto a infraestructura, más del 80% quedó destruida, lo que obliga a la población a vivir en condiciones precarias y, en muchos casos, inhumanas. Las carpas donde se alberga a los desplazados no resistirían las inclemencias del tiempo, agravando aún más su situación.

Silva explicó que, para reubicar a las familias, primero se debe evaluar la estabilidad de las construcciones que no fueron demolidas, pero para ello se requiere limpiar los explosivos sin detonar y disponer de maquinaria pesada especializada, una tarea compleja y delicada. En sus palabras: “No existe otro lugar en el mundo con una acumulación de escombros tan grande en un espacio tan reducido”.

Además, advirtió que entre los restos se hallan sustancias peligrosas como asbestos y restos humanos, lo que representa un riesgo sanitario adicional para la población.

Consultado sobre las dificultades para ingresar y distribuir ayuda humanitaria, Silva indicó que es fundamental abrir todos los corredores hacia Gaza, incluyendo los pasos fronterizos con Jordania, y garantizar que las vías internas estén operativas. Actualmente, UNOPS tiene diez depósitos con ayuda almacenada en la región, pero las operaciones están bloqueadas, dejando estancadas toneladas de insumos que podrían caducar en pocas semanas.

El plan del comité de tecnócratas de palestinos para los escombros de Gaza

El ex viceministro de la Autoridad Palestina Ali Shaath encabezará el nuevo comité tecnocrático encargado de administrar la devastada Franja de Gaza y adelantó que uno de sus planes incluye lanzar los escombros en las adyacencias del mar Mediterráneo para recuperar tierras.

“Vamos a establecer planes para el agua, la rehabilitación de pozos, la purificación del agua y el agua tratada: el agua es el secreto de la salud, la educación, los hospitales, todo lo cual fue destruido”, agregó el flamante funcionario del organismo creado en el plan de paz de Donald Trump. "No estamos hablando de 'reconstrucción', sino de nueva construcción", afirmó, destacando la necesidad inmediata de refugio para los 2,2 millones de residentes de Gaza, casi todos los cuales fueron desplazados al menos una vez durante la guerra.