En caída libre, los resultados que necesita River para no quedar eliminado en el Torneo Clausura

El mal presente de River genera la posibilidad de que afuera del Clausura

El desarrollo de la segunda parte de la temporada expone que después de la serie ante Palmeiras, River ingresó en una espiral de malos resultados y rendimiento pobre en lo deportivo que lo llevó a dar una imagen paupérrima frente a Boca en el Superclásico. El problema no solo es la colección de derrotas y humillaciones, sino que también puede provocar que un equipo que estuvo primero en su zona se quede afuera de los octavos de final del Torneo Clausura.

Si se repasan los últimos siete partidos del "Millonario" en el campeonato se puede apreciar que coleccionó seis derrotas y tan solo pudo conseguir una victoria que fue frente a Talleres en la provincia de Córdoba. Este resultado se registró en la noche del sábado 18 de octubre y desde entonces se dieron todas caídas. Un andar que comienza a dar sus primeros efectos negativos. El primero fue que Boca se quedó con el segundo cupo de clasificación de la tabla anual a la Copa Libertadores.

La última victoria en el torneo fue en octubre.

En el Torneo Clausura, se puede apreciar que River se encuentra en el sexto puesto con 21 unidades y hay chances de que quede afuera de la clasificación de los octavos de final. Esto es producto de que podría ser superado por Talleres, San Martín de San Juan (que lucha por no descender), Sarmiento y Gimnasia de La Plata. Es por ello que el último encuentro de la Fase de Grupos frente a Vélez podría entregar un tremendo golpazo para un equipo que es experto en coleccionar fracasos.

¿Qué necesita River para clasificar?

Para avanzar a los octavos de final, River necesitar ganarle a Vélez sin importar la diferencia en el marcador. También podría ser posible en caso de que empate pero pasaría a depender de alguna combinación de resultados como serían las igualdades o derrotas de Talleres, San Martín de San Juan, Sarmiento y Gimnasia de La Plata.

River podría llegar a quedarse afuera del Clausura

¿Qué combinación lo puede eliminar?

Por otro lado, River perdiendo ante Vélez puede coleccionar una gran cantidad de chances de quedarse afuera del Torneo Clausura. Además, se tendrían que registrar la victoria de Talleres, Sarmiento (por una diferencia de 10 goles), San Martín de San Juan (con 7 goles de diferencia y salvarse del descenso) y Gimnasia debe imponerse en los dos partidos que le quedan. El caso del Lobo es particular porque necesita más de 8 goles para generarle problemas al "Millonario".

Si bien, la combinación de resultados puede resultar faltal, el presente del plantel dirigido por Marcelo Gallardo no entrega confianza entre los hinchas y esto permite pensar que algunos esperan un resultado negativo, que extienda la racha, frente a Vélez en Liniers en la tarde del próximo domingo.