Marcelo Gallardo lo había borrado y ahora sería titular en River ante Vélez

Gallardo podría ponerlo de titular ante Vélez en Liniers.

Minutos antes de que los equipos salgan al campo de juego, se conoció que Marcelo Gallardo dejó fuera del banco a Santiago Lencina para afrontar el Superclásico con Boca. Una noticia que para los hinchas fue considerada pésima, debido a que el joven entrega respuestas cada vez que le toca ingresar. El paso de los días expone que podría ser titular en la última fecha del Torneo Clausura contra Vélez. Una decisión que llega después de un anuncio más que importante de River en las redes sociales.

La lista de concentrados para afrontar el Superclásico en la Bombonera exponía que de los todos los convocados, uno se iba a quedar fuera del banco y ese fue el joven volante que fue promovido en la vigente temporada. Uno que gustó bastante entre los hinchas, ya que le daba a la mitad de la cancha cierta dinámica que otros jugadores se la quitaban. Aunque su colección de minutos sufrió un retraso al punto que comenzaron a generarse varios rumores sobre el motivo que se escondía detrás de esta decisión.

Lencina extendió su vínculo hasta diciembre del 2028.

Sin embargo, la llegada de noviembre trajo aires de cambios. "Santiago Lencina tiene chances de ser titular en River ante Vélez", expresó el periodista Sebastián Srur en Radio Continental. Una noticia que debe ser acompañada por otra que permitirá entender por qué tal vez su presencia estaba reservada al banco de suplentes. En la tarde del jueves, el joven se presentó en las oficinas del estadio Monumental para ponerle la firma a su nuevo contrato con el club y así quedar blindado por una cláusula de rescisión de 100 millones de euros, además de un nuevo vínculo hasta diciembre del 2028.

Hay que recordar que hace unos meses se conoció un detalle bastante particular sobre las charlas de renovación. "Desde su agencia aseguran que no se plantean el aumento de la cláusula a USD 100M dado que creen que no es el momento", había señalado el periodista Renzo Pantich. Las partes se encargaron de exponer que había una buena relación, pero el posteo en las redes sociales en relación al acuerdo contractual recién fue de público conocimiento en la tarde del jueves 13 de noviembre y no en los meses anteriores cuando se iniciaron los contactos. Hubo una demora, que después cada hincha deberá determinar si fue lógica o no.

Otro que volvería al once

Por otro lado, se debe considerar que la mitad de la cancha tendría un segundo regreso pero sería de gran trascendencia después de que se diera su ausencia en lo que pudo haber sido su última chance de disputar un Superclásico de manera oficial contra Boca. El nivel de Juan Carlos Portillo no está siendo el mejor a pesar de la cantidad de minutos que le están entregando para que pueda ganar confianza y ritmo, por ende se cree que Enzo Pérez saldría del banco de suplentes para ser titular frente a Vélez.

El capitán había quedado marginado después de una lesión que sufrió frente a Palmeiras en el partido revancha, que se complementó con una puesta a punto desde lo físico para estar en el mismo ritmo de sus compañeros. Sin embargo, el cuerpo técnico del "Muñeco" Gallardo entendió que no reunía las condiciones necesarias para ganarse nuevamente el puesto y decidió dejarlo de alternativa. No obstante, las urgencias como intentar quedar en instancia de repechaje de la Copa Libertadores podrían darle el lugar que supo ocupar en gran parte de la temporada.

Aunque esta decisión puede que no tenga efecto alguno en la renovación de contrato, debido a que Enzo Pérez será el que tomará la determinaicón de continuar una temporada más dentro del plantel de River o de marcharse para decidir el mejor futuro posible para su carrera. Ya sea como jugador profesional en Deportivo Maipú o Estudiantes como también ponerle fin a los casi 40 años.