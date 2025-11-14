Alerta cambio de último momento para el show de Oasis del sábado 15 de noviembre: nuevo horario del concierto

Alerta cambio último momento show de Oasis: nuevo horario del concierto.

Oasis informó que su show de este sábado 15 de noviembre en Argentina sufrirá de un cambio, producto del alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Recordemos que la banda británica dará dos shows en el Estadio Más Monumental, en un regreso histórico a los escenarios del mundo.

"Debido a las condiciones climáticas previstas por el Servicio Meteorológico para la medianoche del sábado 15 de noviembre, el show de Oasis, originalmente programado para las 21:00 hs, adelantará su inicio a las 20:30 hs", informó DF Entertainment, productora de la banda, a través de un comunicado en las redes sociales. En concreto, los horarios para el show será:

Puertas: 16:30 hs. Se mantiene tal como estaba previsto

Show de Richard Ashcroft: 19:15 hs. Adelantado media hora

Show de Oasis: 20:30 horas. Adelantado media hora de lo previsto por cuestiones climáticas

Oasis modificó el horario de su primer show en Argentina 2025.

"Esta medida busca priorizar la seguridad y bienestar de todos los asistentes, asegurando que puedan regresar a su hogares de manera segura. Les recomendamos mantenerse atentos ante cualquier actualización sobre el clima en las redes sociales de DF Entertainment y en www.allacess.com.ar", cierra el comunicado.

Cómo será el horario del show de Oasis el domingo 16 de noviembre

En lo que respecta al show de Oasis del domingo 16 de noviembre, se mantendrá el cronograma previsto. De todas formas, esto puede variar en el correr de las horas, en caso de que las condiciones climáticas del sábado a la medianoche se extiendan a la hora del concierto. Por el momento, la grilla es la siguiente:

Puertas: 16:30 horas

Show de Richard Ashcroft: 19:45 horas

Show de Oasis: 20:30 horas

Para más información se recomienda estar atentos a las redes sociales no solo de la banda, sino especialmente de DF Entertainment. Oasis vuelve a la Argentina en su tour Live '25. Serán dos noches en el que el Estadio Más Monumental explotará de euforia y emoción de los fans, quienes muchos de ellos verán por primera vez a los hermanos Gallagher juntos arriba del escenario.